Чи шкідливе пасивне куріння кальяну

Наскільки кальяни шкодять здоров'ю працівників закладів
Про шкідливість кальянів вже опубліковано чимало досліджень. Проте пасивне куріння кальянів шкодить ще й працівникам закладів, де зазвичай задимлене повітря.
Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.
"Робочий день офіціантів чи барменів у середньому триває 10–12 годин. Увесь цей час працівники кафе, барів і ресторанів, переважно молодь, змушені перебувати в приміщенні, заповненому шкідливим кальянним димом, за солодкуватим запахом якого ховаються хром, свинець, миш’як, формальдегіди, монооксид вуглецю, аміак та інші шкідливі речовини", — зазначили медики.
Тривале пасивне куріння може спричинити:
- отруєння чадним газом;
- астму;
- ішемічну хворобу серця;
- інсульт;
- рак легень, стравоходу та шлунка.
Медики зазначають, що проведення позапланових перевірок закладів ресторанного господарства захистить здоров’я і працівників, і відвідувачів від шкідливого впливу кальянного диму.
"Захищайте своє право на бездимне повітря — повідом про порушення через сервіс Центру громадського здоров’я", — резюмували в ЦГЗ.
Раніше ми писали, що кардіологиня розповіла, чи справді електронні сигарети менш шкідливі.