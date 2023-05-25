Чи шкідливе пасивне куріння кальяну

Дівчина випускає дим. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Про шкідливість кальянів вже опубліковано чимало досліджень. Проте пасивне куріння кальянів шкодить ще й працівникам закладів, де зазвичай задимлене повітря.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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"Робочий день офіціантів чи барменів у середньому триває 10–12 годин. Увесь цей час працівники кафе, барів і ресторанів, переважно молодь, змушені перебувати в приміщенні, заповненому шкідливим кальянним димом, за солодкуватим запахом якого ховаються хром, свинець, миш’як, формальдегіди, монооксид вуглецю, аміак та інші шкідливі речовини", — зазначили медики.

Кальян на столі. Фото: Freepik

Тривале пасивне куріння може спричинити:

отруєння чадним газом;

астму;

ішемічну хворобу серця;

інсульт;

рак легень, стравоходу та шлунка.

Кальяни для куріння. Фото: Freepik

Медики зазначають, що проведення позапланових перевірок закладів ресторанного господарства захистить здоров’я і працівників, і відвідувачів від шкідливого впливу кальянного диму.

"Захищайте своє право на бездимне повітря — повідом про порушення через сервіс Центру громадського здоров’я", — резюмували в ЦГЗ.

Раніше ми писали, що кардіологиня розповіла, чи справді електронні сигарети менш шкідливі.