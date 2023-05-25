Вредно ли пассивное курение кальяна

Насколько кальяны вредят здоровью работников заведений
О вреде кальянов уже опубликовано немало исследований. Однако пассивное курение кальянов вредит еще и работникам заведений, где обычно задымлен воздух.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.
"Рабочий день официантов или барменов в среднем длится 10–12 часов. Все это время работники кафе, баров и ресторанов, преимущественно молодежь, вынуждены находиться в помещении, заполненном вредным кальянным дымом, за сладковатым запахом которого скрываются хром, свинец, мы формальдегиды, монооксид углерода, аммиак и другие вредные вещества", — отметили медики.
Длительное пассивное курение может вызвать:
- отравление угарным газом;
- астму;
- ишемическую болезнь сердца;
- инсульт;
- рак легких, пищевода и желудка.
Медики отмечают, что проведение внеплановых проверок заведений ресторанного хозяйства защитит здоровье как работников, так и посетителей от вредного влияния кальянного дыма.
"Защищайте свое право на бездымный воздух - сообщи о нарушении через сервис Центра общественного здоровья", — резюмировали в ЦОЗ.
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