Вредно ли пассивное курение кальяна

Девушка испускает дым. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

О вреде кальянов уже опубликовано немало исследований. Однако пассивное курение кальянов вредит еще и работникам заведений, где обычно задымлен воздух.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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"Рабочий день официантов или барменов в среднем длится 10–12 часов. Все это время работники кафе, баров и ресторанов, преимущественно молодежь, вынуждены находиться в помещении, заполненном вредным кальянным дымом, за сладковатым запахом которого скрываются хром, свинец, мы формальдегиды, монооксид углерода, аммиак и другие вредные вещества", — отметили медики.

Кальян на столе. Фото: Freepik

Длительное пассивное курение может вызвать:

отравление угарным газом;

астму;

ишемическую болезнь сердца;

инсульт;

рак легких, пищевода и желудка.

Кальян для курения. Фото: Freepik

Медики отмечают, что проведение внеплановых проверок заведений ресторанного хозяйства защитит здоровье как работников, так и посетителей от вредного влияния кальянного дыма.

"Защищайте свое право на бездымный воздух - сообщи о нарушении через сервис Центра общественного здоровья", — резюмировали в ЦОЗ.

Ранее мы писали, что кардиолог рассказала, действительно ли электронные сигареты менее вредны.