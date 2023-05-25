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Насколько кальяны вредят здоровью работников заведений

25 мая 2023 14:54
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Вредно ли пассивное курение кальяна
Девушка испускает дым. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

О вреде кальянов уже опубликовано немало исследований. Однако пассивное курение кальянов вредит еще и работникам заведений, где обычно задымлен воздух.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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"Рабочий день официантов или барменов в среднем длится 10–12 часов. Все это время работники кафе, баров и ресторанов, преимущественно молодежь, вынуждены находиться в помещении, заполненном вредным кальянным дымом, за сладковатым запахом которого скрываются хром, свинец, мы формальдегиды, монооксид углерода, аммиак и другие вредные вещества", — отметили медики.

Кальян на столе. Фото: Freepik

Длительное пассивное курение может вызвать:

  • отравление угарным газом;
  • астму;
  • ишемическую болезнь сердца;
  • инсульт;
  • рак легких, пищевода и желудка.
Кальян для курения. Фото: Freepik

Медики отмечают, что проведение внеплановых проверок заведений ресторанного хозяйства защитит здоровье как работников, так и посетителей от вредного влияния кальянного дыма.

"Защищайте свое право на бездымный воздух - сообщи о нарушении через сервис Центра общественного здоровья", — резюмировали в ЦОЗ.

Ранее мы писали, что кардиолог рассказала, действительно ли электронные сигареты менее вредны.

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