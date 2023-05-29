Як стати розумнішим

Вчені вивчають мозок. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Вчені багато років вивчають тему того, як покращити розумові здібності людини. Нові дослідження показують, що стимуляція мозку може допомогти досягти мети покращення розумових функцій.

Про це повідомив Science Alert.

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"З'ясування того, як покращити розумові здібності людини, протягом десятиліть викликає значний інтерес у дослідників психології та нейронаук, таких як я. Від покращення уваги в умовах високих ставок, таких як управління повітряним рухом, до відновлення пам'яті у людей з деменцією — здатність покращувати когнітивні функції може мати далекосяжні наслідки", — повідомив доктор філософії, кандидат психологічних наук Шрей Гровер.

Нові дослідження показують, що стимуляція мозку може допомогти досягти мети покращення розумових функцій.

"У лабораторії Рейнхарта в Бостонському університеті ми з колегами вивчали вплив нової технології стимуляції мозку — транскраніальної стимуляції змінним струмом (tACS) — на різні психічні функції у пацієнтів і здорових людей. Під час цієї процедури люди надягають еластичну шапочку з електродами, які підводять до шкіри голови слабкі електричні струми, що коливаються на певній частоті. Застосовуючи ці контрольовані струми до певних ділянок мозку, можна змінювати мозкову активність, підштовхуючи нейрони до ритмічної роботи", — пояснив вчений.

Шапочка утримує електроди на місці під час запису ЕЕГ. Фото: Tim Sheerman-Chase/Flickr/CC BY 2.0

Чому ритмічна активність нейронів може бути корисною?

Дослідження показують, що клітини мозку ефективно взаємодіють, коли вони координують ритм своєї активності. Важливо, що ці ритмічні патерни мозкової активності демонструють помітні порушення під час нервово-психічних захворювань.

Мета tACS — ззовні викликати ритмічну активність мозку, яка сприяє здоровій психічній діяльності, особливо коли мозок не в змозі виробляти ці ритми самостійно.

"Однак tACS — відносно нова технологія, і як вона працює, поки що незрозуміло. Чи може вона посилити або відновити мозкові ритми, щоб змінити психічні функції, стало темою значних дискусій у сфері стимуляції мозку. У той час як деякі дослідження знаходять докази змін мозкової активності та розумових функцій за допомогою tACS, інші припускають, що струми, які зазвичай використовуються у людей, можуть бути занадто слабкими, щоб мати прямий ефект", — йдеться в повідомленні.

Вивчення мозку. Фото: Freepik

Попередній мета-аналіз, проведений у 2016 році, виявив багатообіцяючі докази використання TACS для зміни психічних функцій. Однак з того часу кількість досліджень зросла більш ніж удвічі. Дизайн технологій tACS також стає все більш досконалим.

"Цікаво, що ми також виявили, що спеціалізований тип tACS, який може впливати на дві ділянки мозку одночасно і маніпулювати їхньою взаємодією, може як покращувати, так і погіршувати когнітивні функції. Такий двонаправлений вплив на психічні функції може бути особливо корисним у клініці", — додав Шрей Гровер.

Лікар аналізує дані. Фото: Freepik

Наприклад, деякі психіатричні стани, такі як депресія, можуть включати знижену здатність обробляти інформацію, в той час як інші, такі як біполярний розлад, можуть включати високоактивну систему обробки інформації..

Якщо tACS може змінювати психічні функції в будь-якому напрямку, дослідники зможуть розробляти гнучкі та цілеспрямовані дизайни, які задовольнятимуть конкретні клінічні потреби.

Розробки в галузі tACS наближають дослідників до можливості безпечного покращення розумових функцій неінвазивним способом, що не потребує медикаментозного втручання.

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