Как стать умнее

Ученые изучают мозг. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Ученые многие годы изучают тему, как улучшить умственные способности человека. Новые исследования показывают, что стимуляция мозга может помочь добиться цели улучшения умственных функций.

Об этом сообщил Science Alert.

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"Уяснение того, как улучшить умственные способности человека, в течение десятилетий вызывает значительный интерес у исследователей психологии и нейронаук, таких как я. От улучшения внимания в условиях высоких ставок, таких как управление воздушным движением, к восстановлению памяти у людей с деменцией — способность улучшать когнитивные функции может иметь далеко идущие последствия", — сообщил доктор философии, кандидат психологических наук Шрей Гровер.

Новые исследования показывают, что стимуляция мозга может помочь добиться цели улучшения умственных функций.

"В лаборатории Рейнхарта в Бостонском университете мы с коллегами изучали влияние новой технологии стимуляции мозга - транскраниальной стимуляции переменным током (tACS) - на различные психические функции у пациентов и здоровых людей. Во время этой процедуры люди надевают эластичную шапочку с подводящими к кодам электродами головы слабо колеблются на определенной частоте", — добавил ученый.

Шапочка удерживает электроды на месте при записи ЭЭГ. Фото: Tim Sheerman-Chase/Flickr/CC BY 2.0

Почему ритмическая активность нейронов может быть полезна?

Исследования показывают, что клетки мозга эффективно взаимодействуют при координации ритма своей активности. Важно, что эти ритмичные паттерны мозговой активности демонстрируют заметные нарушения при нервно-психических заболеваниях.

Цель tACS — извне вызывать ритмическую активность мозга, способствующую здоровой психической деятельности, особенно когда мозг не в состоянии производить эти ритмы самостоятельно.

"Однако tACS — относительно новая технология, и как она работает, пока неясно. Может ли она усилить или восстановить мозговые ритмы, чтобы изменить психические функции, стало темой значительных дискуссий в сфере стимуляции мозга. В то время как некоторые исследования находят доказательства изменений мозговой. активности и умственных функций с помощью tACS, другие предполагают, что токи, обычно используемые у людей, могут быть слишком слабыми, чтобы иметь прямой эффект", — говорится в сообщении.

Исследование мозга. Фото: Freepik

Предыдущий мета-анализ, проведенный в 2016 году, нашел многообещающие доказательства использования TACS для изменения психических функций. Однако с тех пор количество исследований возросло более чем вдвое. Дизайн технологий tACS также становится все более совершенным.

"Интересно, что мы также обнаружили, что специализированный тип tACS, который может влиять на два участка мозга одновременно и манипулировать их взаимодействием, может как улучшать, так и ухудшать когнитивные функции. Такое двунаправленное влияние на психические функции может быть особенно полезно в клинике", – добавил Шрей Гровер.

Врач анализирует данные. Фото: Freepik

Например, некоторые психиатрические состояния, такие как депрессия, могут включать пониженную обрабатывающую информацию, в то время как другие, такие как биполярное расстройство, могут включать высокоактивную систему обработки информации.

Если tACS может изменять психические функции в любом направлении, исследователи смогут разрабатывать гибкие и целенаправленные дизайны, удовлетворяющие конкретные клинические потребности.

Разработки в области tACS приближают исследователей к возможности безопасного улучшения умственных функций неинвазивным способом, не требующим медикаментозного вмешательства.

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