Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow На Вінничині оголосили надзвичайний стан через спалах гепатиту А, — МОЗ arrow

На Вінничині оголосили надзвичайний стан через спалах гепатиту А, — МОЗ

31 жовтня 2023 18:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Вінничині оголосили надзвичайний стан через спалах гепатиту А, — МОЗ
Аналіз на гепатит в Україні. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Вінницькій області через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію. В зв'язку з цим посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Читайте також:

Спалах гепатиту А спровокований харчовими продуктами та питною водою

За інформацією МОЗ, причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. Джерело інфікування й досі продовжує існувати.

Відомо, що в лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали.

Які заходи вжито в області

"У регіоні посилили протиепідемічні заходи — тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках, додаткові перевірки проводять на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами", — повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

В області також посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Також органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області.

Раніше ми розповідали, що МОЗ продовжує епідемічне розслідування джерела інфікування гепатитом А у Вінниці. Наразі спалах через побутові контакти поширюється на найближчі населені пункти області.

Нагадуємо, що вінницьких школярів з понеділка, 30 жовтня, відправили на дистанційне навчання. Такі заходи безпеки пов'язані зі спалахом вірусного гепатиту A.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Актуальне по темі