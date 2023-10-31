На Вінничині оголосили надзвичайний стан через спалах гепатиту А, — МОЗ

Аналіз на гепатит в Україні. Фото: УНІАН

У Вінницькій області через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію. В зв'язку з цим посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Спалах гепатиту А спровокований харчовими продуктами та питною водою

За інформацією МОЗ, причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. Джерело інфікування й досі продовжує існувати.

Відомо, що в лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали.

Які заходи вжито в області

"У регіоні посилили протиепідемічні заходи — тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках, додаткові перевірки проводять на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами", — повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

В області також посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Також органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області.

Раніше ми розповідали, що МОЗ продовжує епідемічне розслідування джерела інфікування гепатитом А у Вінниці. Наразі спалах через побутові контакти поширюється на найближчі населені пункти області.

Нагадуємо, що вінницьких школярів з понеділка, 30 жовтня, відправили на дистанційне навчання. Такі заходи безпеки пов'язані зі спалахом вірусного гепатиту A.