Вспышка гепатита А в Виннице — чем опасен и какие симптомы

В Украине вспышка гепатита А. Фото: Слово и дело

В Украине зафиксировали вспышку гепатита А. Его просто можно подхватить от другого человека.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

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Симптомы гепатита А

Один из основных симптомов — повышение температуры и желтуха. Однако среди них выделяют и другие:

диарея;

потеря аппетита;

тошнота;

ощущение дискомфорта в абдоминальном участке (в брюшной полости).

Какую опасность представляет вирус гепатита А

По словам Игоря Кузина, вирус достаточно быстро передается от человека к человеку, в частности через питьевую воду или загрязненную пищу.

"Зачастую мы регистрируем вспышки именно водные или во время проведения каких-то массовых мероприятий, например фестивалей ", — рассказал Кузин.

Он рекомендует употреблять бутылированную воду или кипятить ее. Следует не забывать и о том, что продукты должны быть помыты, и соблюдать температурный режим приготовления.

Куда обращаться при симптомах гепатита А

Если вы обнаружили у себя симптомы, похожие на вирус гепатита А, нужно обратиться к своему семейному врачу, чтобы пройти дополнительное обследование.

Напомним, в одном из районов Винницы зафиксирована вспышка вирусного гепатита A. В больницу с подтвержденным диагнозом госпитализировали уже 60 человек, 14 из них — дети.