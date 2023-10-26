Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow Спалах гепатиту А у Вінниці — чим небезпечний та які симптоми arrow

Спалах гепатиту А у Вінниці — чим небезпечний та які симптоми

26 жовтня 2023 15:47
- Катерина Коновалець
Спалах гепатиту А у Вінниці — чим небезпечний та які симптоми
В Україні спалах гепатиту А. Фото: Слово і діло
- Катерина Коновалець

В Україні зафіксували спалах гепатиту А. Його легко можна підхопити від іншої людини. 

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Симптоми гепатиту А

Один з основних симптомів — підвищення температури та жовтуха. Проте, крім цих виділяють й інші:

  • діарея;
  • втрата апетиту;
  • нудота;
  • відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці (в черевній порожнині).

Яку небезпеку становить вірус гепатиту А

За словами Ігоря Кузіна, вірус доволі швидко передається від людини до людини, зокрема через питну воду чи забруднені харчі. 

"Найчастіше ми реєструємо спалахи саме водні або під час проведення якихось масових заходів, наприклад фестивалів", — розповів Кузін.

Він рекомендує вживати бутельовану воду, або ж кип'ятити її. Варто не забувати і про те, що продукти мають бути помиті та з дотриманням температурного режиму приготування.

Куди звертатися при симптомах гепатиту А

Якщо ви виявили у себе симптоми, схожі на вірус гепатиту А, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, щоб пройти додаткове обстеження.

Нагадаємо, в одному з районів Вінниці зафіксовано спалах вірусного гепатиту A. До лікарні з підтвердженим діагнозом госпіталізували вже 60 людей, 14 із них діти. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі