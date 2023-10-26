Спалах гепатиту А у Вінниці — чим небезпечний та які симптоми

В Україні спалах гепатиту А. Фото: Слово і діло

В Україні зафіксували спалах гепатиту А. Його легко можна підхопити від іншої людини.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

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Симптоми гепатиту А

Один з основних симптомів — підвищення температури та жовтуха. Проте, крім цих виділяють й інші:

діарея;

втрата апетиту;

нудота;

відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці (в черевній порожнині).

Яку небезпеку становить вірус гепатиту А

За словами Ігоря Кузіна, вірус доволі швидко передається від людини до людини, зокрема через питну воду чи забруднені харчі.

"Найчастіше ми реєструємо спалахи саме водні або під час проведення якихось масових заходів, наприклад фестивалів", — розповів Кузін.

Він рекомендує вживати бутельовану воду, або ж кип'ятити її. Варто не забувати і про те, що продукти мають бути помиті та з дотриманням температурного режиму приготування.

Куди звертатися при симптомах гепатиту А

Якщо ви виявили у себе симптоми, схожі на вірус гепатиту А, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, щоб пройти додаткове обстеження.

Нагадаємо, в одному з районів Вінниці зафіксовано спалах вірусного гепатиту A. До лікарні з підтвердженим діагнозом госпіталізували вже 60 людей, 14 із них діти.