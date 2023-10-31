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В Винницкой области объявили чрезвычайное положение из-за вспышки гепатита А, — Минздрав

31 октября 2023 18:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Винницкой области объявили чрезвычайное положение из-за вспышки гепатита А, — Минздрав
Анализ гепатита в Украине. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявлена чрезвычайная ситуация. В связи с этим усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Вспышка гепатита А спровоцирована пищевыми продуктами и питьевой водой

По информации Минздрава, причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода. Источник инфицирования до сих пор продолжает существовать.

Известно, что в больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали.

Какие меры предприняты в области

"В регионе ужесточились противоэпидемические меры — временно ограничили продажу товаров домашнего производства на рынках, дополнительные проверки проводят на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами", — сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В области также усилили контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Также органы местной власти ужесточают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области.

Ранее мы рассказывали, что Минздрав продолжает эпидемическое расследование источника инфицирования гепатитом А в Виннице. Вспышка из-за бытовых контактов распространяется на ближайшие населенные пункты области.

Напомним, что винницких школьников с понедельника, 30 октября, отправили на дистанционное обучение. Такие меры безопасности связаны со вспышкой вирусного гепатита A.

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