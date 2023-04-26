Базилік має сильний вплив на організм

Листя базиліка. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Базилік – це корисна пряність, як і інша зелень базилік містить безліч каротину, лютеїну та зеаксантину, майже добову норму у 100 грамах та три добові норми вітаміну К.

Базилік корисний для покращення зору

Рослинні каротиноїди потрібні для гостроти нашого зору, запобігання старінню очей та уповільненню старіння в цілому. А вітамін К допомагає засвоюватися важливому та потрібному вітаміну Д.

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Базилік запобігає набряклості

У листі базиліка багато кальцію, калію та магнію. Ці елементи в комплексі і окремо життєво необхідні правильної роботи кожної клітини організму, отже, і правильної роботи кожного органу, особливо серця. Також ці елементи важливі для запобігання набряклості, а значить зайвої ваги та целюліту.

Корисна зелень. Фото: Pexels

Базилік корисний при головному болі, нежиті та кашлі

Зелень базиліка містить чимало ефірної олії, яка здатна усувати мігрень, почуття тривоги та безсоння. Ефірна олія базиліка одночасно розслаблює та стимулює розумову активність, а це ідеальне поєднання властивостей.

У аромату базиліка є ще одна властивість — полегшувати нежить і кашель, у тому числі алергічні.

Базилік у приготуванні. Фото: Pexels

Також ефірна олія базиліка чудово стимулює травлення. Якщо у вас після їди буває тяжкість у шлунку, можете спробувати замінити медичні препарати на базилік.

У чому різниця між синім та зеленим базиліком?

Зелений базилік соковитіший і ніжніший. У його смаку та ароматі відсутні різкі перцеві ноти. Зелений базилік — продукт італійської кухні, тоді як синій — кавказькій.

При цьому обидва види базиліка однаково корисні. Найкраще поєднувати базилік з оліями, оскільки жири потрібні для засвоєння каротиноїдів.

Зелений та синій базилік. Фото: Pexels

При цьому людям з гіпертонією, тромбофлебітом, цукровим діабетом, інфарктом міокарда та ішемічною хворобою серця слід обов'язково проконсультуватися зі своїм лікарем на предмет вживання цієї зелені, оскільки балилік може мати сильний вплив на ці хвороби.

Раніше ми писали, що лікар розповів, як правильно вживати моркву, щоб вона була корисною для очей.