Базилик имеет сильное влияние на организм

Листья базилика. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Базилик — это полезная пряность, как и другая зелень базилик содержит множество каротина, лютеина и зеаксантина, почти суточную норму в 100 граммах и три суточные нормы витамина К.

Базилик полезен для улучшения зрения

Растительные каротиноиды нужны для остроты нашего зрения, предотвращения старения глаз и замедления старения в целом. А витамин К помогает усвоиться важному и нужному витамину Д.

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Базилик предотвращает отечность

В листьях базилика много кальция, калия и магния. Эти элементы в комплексе и по отдельности жизненно необходимы для правильной работы каждой клетки организма, а значит и для правильной работы каждого органа, в особенности сердца. Также эти элементы важны для предотвращения отечности, а значит лишнего веса и целлюлита.

Полезный базилик. Фото: Pexels

Базилик полезен при головной боли, насморке и кашле

Зелень базилика содержит немало эфирного масла, которое способно устранять мигрень, чувство тревоги и бессонницу. Эфирное масло базилика одновременно расслабляет и стимулирует умственную активность, а это идеальное сочетание свойств.

У аромата базилика есть еще одно свойство — облегчать насморк и кашель, в том числе аллергические.

Базилик в приготовлении. Фото: Pexels

Также эфирное масло базилика прекрасно стимулирует пищеварение. Если у вас после еды бывает тяжесть в желудке, можете попробовать заменить медицинские препараты на базилик.

В чем разница между синим и зеленым базиликом?

Зеленый базилик более сочный и нежный. В его вкусе и аромате отсутствуют резкие перечные ноты. Зеленый базилик продукт итальянской кухни, тогда как синий — кавказской.

При этом оба вида базилика одинаково полезны. Лучше всего сочетать базилик с маслами, поскольку жиры нужны для усвоения каротиноидов.

При этом людям с гипертонией, тромбофлебитом, сахарным диабетом, инфарктом миокарда и ишемической болезнью сердца следует обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом на предмет употребления этой зелени, поскольку они может иметь сильное влияние на эти болезни.

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