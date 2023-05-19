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Медогляди військовозобов’язаних будуть проводитись на базі цивільних медзакладів

19 травня 2023 18:10
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як швидко пройти військово-лікарську комісії
Лікарка з військовим. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Задля того, щоб медичні огляди проводилися мультидисциплінарними командами лікарів й послуги були безоплатними для пацієнтів було принято рішення впровадити новий пакет медпослуг у рамках Програми медичних гарантій.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я

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Щоб медогляди проводилися мультидисциплінарними командами лікарів й послуги були безоплатними для пацієнтів, — впроваджено новий пакет медпослуг у рамках Програми медичних гарантій.

Чоловік у військовій формі. Фото: Freepik

Держава, зокрема, фінансуватиме:

  • проведення медоглядів, що включатимуть лабораторні та інструментальні дослідження;
  • направлення за наявності показань в інші медзаклади та надання спеціалізованої медичної допомоги;
  • оформлення довідок та формування медичних висновків щодо стану здоров’я.

Переліки закладів уже сформовані та подані до НСЗУ. 

"Наразі 480 закладів подали свої пропозиції і 366-м із них підтверджена відповідність заявленим вимогам щодо кадрового потенціалу, переліку обладнання та наявності відповідних приміщень для проходження ВЛК. МОЗ також продовжує роботу і над юридичними змінами та цифровізацією процесів, зокрема, організацією електронних черг та електронного документообігу", — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Жінка у військовій формі. Фото: Freepik

Зокрема, вже ухвалено зміни до двох законів, які врегульовують питання залучення цивільних медзакладів і спрощують обіг окремих документів.

Раніше ми писали, що в Україні спростили проходження ВЛК для військовослужбовців: що змінилось.

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