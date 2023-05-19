Як швидко пройти військово-лікарську комісії

Медогляди військовозобов’язаних будуть проводитись на базі цивільних медзакладів
Задля того, щоб медичні огляди проводилися мультидисциплінарними командами лікарів й послуги були безоплатними для пацієнтів було принято рішення впровадити новий пакет медпослуг у рамках Програми медичних гарантій.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
Щоб медогляди проводилися мультидисциплінарними командами лікарів й послуги були безоплатними для пацієнтів, — впроваджено новий пакет медпослуг у рамках Програми медичних гарантій.
Держава, зокрема, фінансуватиме:
- проведення медоглядів, що включатимуть лабораторні та інструментальні дослідження;
- направлення за наявності показань в інші медзаклади та надання спеціалізованої медичної допомоги;
- оформлення довідок та формування медичних висновків щодо стану здоров’я.
Переліки закладів уже сформовані та подані до НСЗУ.
"Наразі 480 закладів подали свої пропозиції і 366-м із них підтверджена відповідність заявленим вимогам щодо кадрового потенціалу, переліку обладнання та наявності відповідних приміщень для проходження ВЛК. МОЗ також продовжує роботу і над юридичними змінами та цифровізацією процесів, зокрема, організацією електронних черг та електронного документообігу", — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Зокрема, вже ухвалено зміни до двох законів, які врегульовують питання залучення цивільних медзакладів і спрощують обіг окремих документів.
Раніше ми писали, що в Україні спростили проходження ВЛК для військовослужбовців: що змінилось.