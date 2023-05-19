Как быстро пройти военно-врачебную комиссию

Врач с военным. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Для того чтобы медицинские осмотры проводились мультидисциплинарными командами врачей и услуги были безвозмездными для пациентов было принято решение о внедрении нового пакета медуслуг в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

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Чтобы медосмотры проводились мультидисциплинарными командами врачей и услуги были бесплатными для пациентов, внедрен новый пакет медуслуг в рамках Программы медицинских гарантий.

Человек в военной форме. Фото: Freepik

Государство, в частности, будет финансировать:

проведение медосмотров, включающих лабораторные и инструментальные исследования;

направление при наличии показаний в другие медучреждения и предоставление специализированной медицинской помощи;

оформление справок и формирование медицинских выводов о состоянии здоровья.

Перечни учреждений уже сформированы и представлены в НСЗУ.

"Сейчас 480 заведений подали свои предложения и 366 из них подтверждено соответствие заявленным требованиям по кадровому потенциалу, перечню оборудования и наличию соответствующих помещений для прохождения ВВК. Минздрав также продолжает работу и над юридическими изменениями и цифровизацией процессов, в частности, организацией электронных очередей и электронного документооборота" , — отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Женщина в военной форме. Фото: Freepik

В частности, уже приняты изменения в два закона, которые регулируют вопросы привлечения гражданских медучреждений и упрощают обращение отдельных документов.

Ранее мы писали, что в Украине упростили прохождение ВВК для военнослужащих: что изменилось.