Чи можна використовувати їжу та посуд після затоплення

Жінка тримає кота. Фото: УНІАН

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Внаслідок підриву Каховської ГЕС декілька областей зіткнулися з підтопленням. Безліч продуктів харчування та посуду опинилися під водою. Але чи безпечно вживати ці продукти, повідомили фахівці.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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"Передусім варто пам’ятати, якщо у вас є найменший сумнів у тому, чи вживати якусь їжу, — не вживайте її", — зазначили в ЦГЗ.

Люди з речами. Фото: УНІАН

Потрібно позбутися продуктів:

з незвичним запахом, кольором чи текстурою;

у звичайній, не захищеній від води, упаковці;

у картонній упаковці;

з негерметичною кришкою;

консервовані в домашніх умовах (є ризик порушення герметичності пакування);

консервовані продукти, якщо у них: здуті кришки, деформовані або з ознаками іржі бляшанки.

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Пильність до продуктів

Медики зазначають, що якщо з продуктів, які були щільно закриті, під час відкривання виливається рідина чи йде піна, а інгредієнти втратили колір — їх також не можна їсти.

"Очистіть, промийте чистою водою, а ще краще — дезінфікуйте все, що ви використовуєте для приготування та прийому їжі", — додали фахівці.

Евакуація людей. Фото: УНІАН

Щоб очистити та дезінфікувати посуд чи прибори, потрібно:

вимити все гарячою водою з мийним засобом;

промити чистою безпечною водою, безпечною може бути бутильована або привізна

питна вода, чи та, що очищена спеціальними засобами;

облити предмет окропом та дати висохнути або витерти насухо.

Раніше ми писали, як запобігти захворюванням на гострі кишкові інфекції внаслідок підриву Каховської ГЕС.