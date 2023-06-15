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Медики розповіли, що робити із запасами продуктів після затоплення

15 червня 2023 13:13
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можна використовувати їжу та посуд після затоплення
Жінка тримає кота. Фото: УНІАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Внаслідок підриву Каховської ГЕС декілька областей зіткнулися з підтопленням. Безліч продуктів харчування та посуду опинилися під водою. Але чи безпечно вживати ці продукти, повідомили фахівці. 

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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"Передусім варто пам’ятати, якщо у вас є найменший сумнів у тому, чи вживати якусь їжу, — не вживайте її", — зазначили в ЦГЗ. 

Херсонская область
Люди з речами. Фото: УНІАН

Потрібно позбутися продуктів:

  • з незвичним запахом, кольором чи текстурою;
  • у звичайній, не захищеній від води, упаковці;
  • у картонній упаковці;
  • з негерметичною кришкою;
  • консервовані в домашніх умовах (є ризик порушення герметичності пакування);
  • консервовані продукти, якщо у них: здуті кришки, деформовані або з ознаками іржі бляшанки.
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Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Пильність до продуктів 

Медики зазначають, що якщо з продуктів, які були щільно закриті, під час відкривання виливається рідина чи йде піна, а інгредієнти втратили колір — їх також не можна їсти.

"Очистіть, промийте чистою водою, а ще краще — дезінфікуйте все, що ви використовуєте для приготування та прийому їжі", — додали фахівці. 

Херсонская область
Евакуація людей. Фото: УНІАН

Щоб очистити та дезінфікувати посуд чи прибори, потрібно:

  • вимити все гарячою водою з мийним засобом;
  • промити чистою безпечною водою, безпечною може бути бутильована або привізна 
  • питна вода, чи та, що очищена спеціальними засобами;
  • облити предмет окропом та дати висохнути або витерти насухо.

Раніше ми писали, як запобігти захворюванням на гострі кишкові інфекції внаслідок підриву Каховської ГЕС. 

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