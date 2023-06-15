Чи можна використовувати їжу та посуд після затоплення

Медики розповіли, що робити із запасами продуктів після затоплення
Внаслідок підриву Каховської ГЕС декілька областей зіткнулися з підтопленням. Безліч продуктів харчування та посуду опинилися під водою. Але чи безпечно вживати ці продукти, повідомили фахівці.
Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.
"Передусім варто пам’ятати, якщо у вас є найменший сумнів у тому, чи вживати якусь їжу, — не вживайте її", — зазначили в ЦГЗ.
Потрібно позбутися продуктів:
- з незвичним запахом, кольором чи текстурою;
- у звичайній, не захищеній від води, упаковці;
- у картонній упаковці;
- з негерметичною кришкою;
- консервовані в домашніх умовах (є ризик порушення герметичності пакування);
- консервовані продукти, якщо у них: здуті кришки, деформовані або з ознаками іржі бляшанки.
Пильність до продуктів
Медики зазначають, що якщо з продуктів, які були щільно закриті, під час відкривання виливається рідина чи йде піна, а інгредієнти втратили колір — їх також не можна їсти.
"Очистіть, промийте чистою водою, а ще краще — дезінфікуйте все, що ви використовуєте для приготування та прийому їжі", — додали фахівці.
Щоб очистити та дезінфікувати посуд чи прибори, потрібно:
- вимити все гарячою водою з мийним засобом;
- промити чистою безпечною водою, безпечною може бути бутильована або привізна
- питна вода, чи та, що очищена спеціальними засобами;
- облити предмет окропом та дати висохнути або витерти насухо.
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