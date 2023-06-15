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Медики рассказали, что делать с запасами продуктов после затопления

15 июня 2023 13:13
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Можно ли использовать еду и посуду после затопления
Женщина держит кота. Фото: УНИАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В результате подрыва Каховской ГЭС несколько областей столкнулись с подтоплением. Множество продуктов питания и посуда оказались под водой. Но безопасно ли употреблять эти продукты, сообщили специалисты.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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"Прежде всего стоит помнить, если у вас есть малейшее сомнение в том, употреблять ли какую-нибудь пищу,  не употребляйте ее", — отметили в ЦОЗ.

Херсонская область
Люди с вещами. Фото: УНИАН

Нужно избавиться от продуктов:

  • с необычным запахом, цветом или текстурой;
  • в обычной, не защищенной от воды упаковке;
  • в картонной упаковке;
  • с негерметичной крышкой;
  • консервированные в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);
  • консервированные продукты, если у них вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины.
мозг
Информативное изображение. Фото: МОЗ

Внимательность к продуктам

Медики отмечают, что если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет — их также нельзя есть.

"Очистите, промойте чистой водой, а еще лучше  дезинфицируйте все, что вы используете для приготовления и еды", — добавили специалисты.

Херсонская область
Эвакуация людей. Фото: УНИАН

Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, необходимо:

  • вымыть все горячей водой с моющим средством;
  • промыть чистой безопасной водой, безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода или вода, очищенная специальными средствами;
  • облить предмет кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.

Ранее мы писали, как предотвратить заболевания острыми кишечными инфекциями вследствие подрыва Каховской ГЭС.

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