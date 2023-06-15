Можно ли использовать еду и посуду после затопления

Женщина держит кота. Фото: УНИАН

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В результате подрыва Каховской ГЭС несколько областей столкнулись с подтоплением. Множество продуктов питания и посуда оказались под водой. Но безопасно ли употреблять эти продукты, сообщили специалисты.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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"Прежде всего стоит помнить, если у вас есть малейшее сомнение в том, употреблять ли какую-нибудь пищу, — не употребляйте ее", — отметили в ЦОЗ.

Люди с вещами. Фото: УНИАН

Нужно избавиться от продуктов:

с необычным запахом, цветом или текстурой;

в обычной, не защищенной от воды упаковке;

в картонной упаковке;

с негерметичной крышкой;

консервированные в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);

консервированные продукты, если у них вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины.

Информативное изображение. Фото: МОЗ

Внимательность к продуктам

Медики отмечают, что если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет — их также нельзя есть.

"Очистите, промойте чистой водой, а еще лучше — дезинфицируйте все, что вы используете для приготовления и еды", — добавили специалисты.

Эвакуация людей. Фото: УНИАН

Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, необходимо:

вымыть все горячей водой с моющим средством;

промыть чистой безопасной водой, безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода или вода, очищенная специальными средствами;

облить предмет кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.

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