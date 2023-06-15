Можно ли использовать еду и посуду после затопления

Медики рассказали, что делать с запасами продуктов после затопления
В результате подрыва Каховской ГЭС несколько областей столкнулись с подтоплением. Множество продуктов питания и посуда оказались под водой. Но безопасно ли употреблять эти продукты, сообщили специалисты.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.
"Прежде всего стоит помнить, если у вас есть малейшее сомнение в том, употреблять ли какую-нибудь пищу, — не употребляйте ее", — отметили в ЦОЗ.
Нужно избавиться от продуктов:
- с необычным запахом, цветом или текстурой;
- в обычной, не защищенной от воды упаковке;
- в картонной упаковке;
- с негерметичной крышкой;
- консервированные в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);
- консервированные продукты, если у них вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины.
Внимательность к продуктам
Медики отмечают, что если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет — их также нельзя есть.
"Очистите, промойте чистой водой, а еще лучше — дезинфицируйте все, что вы используете для приготовления и еды", — добавили специалисты.
Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, необходимо:
- вымыть все горячей водой с моющим средством;
- промыть чистой безопасной водой, безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода или вода, очищенная специальными средствами;
- облить предмет кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.
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