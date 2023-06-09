Жінка в затопленому будинку. Фото: Владислав Кравець instagram jr_vladislav

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Фахівці повідомили, що масштабні підтоплення та осушення великих територій, які відбуваються унаслідок руйнування Каховської ГЕС несуть за собою ризик масового захворювання гострими кишковими інфекціями. Тож важливо знати, як запобігти захворюванням.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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Як відбувається зараження кишковими інфекціями

"Факторами передачі збудників інфекції служать насамперед забруднена вода, інфіковані харчові продукти, брудні руки і предмети побуту, а також комахи, що забруднюють харчові продукти. Збудники гострих кишкових інфекцій проникають в організм через рот людини і активно розмножуються в шлунково-кишковому тракті, викликаючи прояви хвороби. Виділяючись з кишківника хворого, вони потрапляють в зовнішнє середовище: у ґрунт, воду, їжу, на предмети домашнього ужитку", — повідомили в ЦГЗ.

Евакуація людей. Фото: ДСНС

Медики нагадують, що характерними особливостями більшості гострих кишкових інфекцій — здатність збудників порівняно довго виживати поза організмом людини.

Ознаки захворювання гострих кишкових інфекцій:

"Збудники гострих кишкових захворювань, їх токсини вражають не тільки шлунково-кишковий тракт, але і центральну нервову систему. У більшості хворих підвищується температура тіла, порушується діяльність шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, часто уражаються печінка, селезінка та інші внутрішні органи", — додали в ЦГЗ.

Також фахівці ЦГЗ звертають увагу на те, що ознаки гострих кишкових захворювань захворювань можуть відрізнятися.

"Якщо для дизентерії, наприклад, більш характерний пронос, то для черевного тифу — висока температура", — додали лікарі.

Порятунок людей. Фото: ДСНС

Щоб запобігати зараженню, необхідно дотримуватися наступних правил:

для пиття використовувати тільки кип'ячену воду;

не пити воду з випадкових вододжерел, водопроводу, призначеного для технічних

цілей, колодязів та неглибоких свердловин;

воду для приготування їжі і господарських потреб брати тільки з перевірених

вододжерел;

кип'ятіть або дезінфікувати іншим способом воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду з джерел, якість води в яких невідома, у т.ч. з відкритих водойм;

молоко (як сире, так і пастеризоване фляжне) обов'язково кип'ятити;

овочі, фрукти, ягоди ретельно мити в проточній воді, можна з використанням щітки та господарського мила, обдавати окропом;

для оброблення різних видів продуктів використовувати різні дошки;

не вживати в їжу продукти, доброякісність яких викликає сумнів;

суворо дотримуватися термінів вживання та умов зберігання продуктів харчування;

всі харчові продукти вкривати від комах, харчові відходи тримати в контейнерах з кришкою, знищувати мух;

ретельно мити руки з милом, особливо перед приготуванням та вживанням їжі, після повернення з вулиці, користування туалетом, забруднення, при неможливості цього – використовувати засоби дезінфекції, вологі дезінфікуючи серветки.

При болях у животі, блювоті, проносі, підвищенні температури тіла та інших патологічних проявах не займайтеся самолікуванням - негайно звертайтеся до лікаря. У цьому запорука вашого швидкого одужання і безпеки для оточуючих.

Раніше ми писали про заражену воду після підриву Каховської ГЕС. Російські окупаційні війська підірвали дамбу, тим самим спровокувавши катастрофу величезного масштабу. Вода, яка неконтрольовано затоплює міста та села, також розносить небезпечні інфекції для здоров'я. Інфекціоніст розповів, від чого потрібно вакцинуватися.