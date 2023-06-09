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Каховская ГЭС: как предотвратить заболевание острыми кишечными инфекциями

9 июня 2023 12:00
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как происходит заражение кишечными инфекциями
Женщина в затопленном доме. Фото: Владислав Кравец instagram jr_vladislav
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Специалисты сообщили, что масштабные подтопления и осушение крупных территорий, которые происходят в результате разрушения Каховской ГЭС, несут за собой риск массового заболевания острыми кишечными инфекциями. Поэтому важно знать, как предотвратить заболевания.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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Как происходит заражение кишечными инфекциями

"Факторами передачи возбудителей инфекции служат прежде всего загрязненная вода, инфицированные пищевые продукты, грязные руки и предметы быта, а также насекомые, загрязняющие пищевые продукты. Возбудители острых кишечных инфекций проникают в организм через рот человека и активно размножаются в желудочно-кишечном тракте. болезни. Выделяясь из кишечника больного, они попадают во внешнюю среду: в почву, воду, пищу, на предметы домашнего обихода", — сообщили в ЦОЗ.

Херсон
Эвакуация людей. Фото: ГСЧС

Медики напоминают, что характерными особенностями большинства острых кишечных инфекций способность возбудителей сравнительно долго выживать вне организма человека.

Признаки заболевания острых кишечных инфекций:

Возбудители острых кишечных заболеваний, их токсины поражают не только желудочно-кишечный тракт, но и центральную нервную систему. У большинства больных повышается температура тела, нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, часто поражаются печень, селезенка и другие внутренние органы", — добавили в ЦОЗ.

Также специалисты ЦОЗ обращают внимание на то, что признаки острых кишечных заболеваний могут отличаться.

"Если для дизентерии, например, более характерен понос, то для брюшного тифа  высокая температура", — добавили врачи.

эвакуация
Спасение людей. Фото: ГСЧС

Чтобы предотвращать заражение, необходимо соблюдать следующие правила:

  • для питья использовать только кипяченую воду;
  • не пить воду из случайных водоисточников, водопровода, предназначенного для технических
  • целей, колодцев и неглубоких скважин;
  • воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только с проверенных
  • водоисточников;
  • кипятите или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды из источников, качество воды в которых неизвестно, в т.ч. из открытых водоемов;
  • молоко (как сырое, так и пастеризованное фляжное) обязательно кипятить;
  • овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть в проточной воде, можно с использованием щетки и хозяйственного мыла, обдавать кипятком;
  • для обработки разных видов продуктов использовать разные доски;
  • не употреблять в пищу продукты, доброкачественность которых вызывает сомнение;
  • строго соблюдать сроки употребления и условия хранения продуктов питания;
  • все пищевые продукты укрывать от насекомых; пищевые отходы держать в контейнерах с крышкой, уничтожать мух;
  • тщательно мыть руки с мылом, особенно перед приготовлением и употреблением пищи, после возвращения с улицы, пользования туалетом, загрязнения, при невозможности этого использовать средства дезинфекции, влажные дезинфицируя салфетки.

При болях в животе, рвоте, поносе, повышении температуры тела и других патологических проявлениях не занимайтесь самолечением – немедленно обращайтесь к врачу. В этом залог вашего быстрого выздоровления и безопасности для окружающих.

Раньше мы писали о зараженной воде после подрыва Каховской ГЭС. Российские оккупационные войска взорвали дамбу, тем самым спровоцировав крушение огромного масштаба. Вода, неконтролируемо затапливающая города и села, также разносит опасные инфекции для здоровья. Инфекционист рассказал, от чего нужно вакцинироваться.

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