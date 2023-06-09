Каховская ГЭС: как предотвратить заболевание острыми кишечными инфекциями
Специалисты сообщили, что масштабные подтопления и осушение крупных территорий, которые происходят в результате разрушения Каховской ГЭС, несут за собой риск массового заболевания острыми кишечными инфекциями. Поэтому важно знать, как предотвратить заболевания.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.
Как происходит заражение кишечными инфекциями
"Факторами передачи возбудителей инфекции служат прежде всего загрязненная вода, инфицированные пищевые продукты, грязные руки и предметы быта, а также насекомые, загрязняющие пищевые продукты. Возбудители острых кишечных инфекций проникают в организм через рот человека и активно размножаются в желудочно-кишечном тракте. болезни. Выделяясь из кишечника больного, они попадают во внешнюю среду: в почву, воду, пищу, на предметы домашнего обихода", — сообщили в ЦОЗ.
Медики напоминают, что характерными особенностями большинства острых кишечных инфекций способность возбудителей сравнительно долго выживать вне организма человека.
Признаки заболевания острых кишечных инфекций:
Возбудители острых кишечных заболеваний, их токсины поражают не только желудочно-кишечный тракт, но и центральную нервную систему. У большинства больных повышается температура тела, нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, часто поражаются печень, селезенка и другие внутренние органы", — добавили в ЦОЗ.
Также специалисты ЦОЗ обращают внимание на то, что признаки острых кишечных заболеваний могут отличаться.
"Если для дизентерии, например, более характерен понос, то для брюшного тифа — высокая температура", — добавили врачи.
Чтобы предотвращать заражение, необходимо соблюдать следующие правила:
- для питья использовать только кипяченую воду;
- не пить воду из случайных водоисточников, водопровода, предназначенного для технических
- целей, колодцев и неглубоких скважин;
- воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только с проверенных
- водоисточников;
- кипятите или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды из источников, качество воды в которых неизвестно, в т.ч. из открытых водоемов;
- молоко (как сырое, так и пастеризованное фляжное) обязательно кипятить;
- овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть в проточной воде, можно с использованием щетки и хозяйственного мыла, обдавать кипятком;
- для обработки разных видов продуктов использовать разные доски;
- не употреблять в пищу продукты, доброкачественность которых вызывает сомнение;
- строго соблюдать сроки употребления и условия хранения продуктов питания;
- все пищевые продукты укрывать от насекомых; пищевые отходы держать в контейнерах с крышкой, уничтожать мух;
- тщательно мыть руки с мылом, особенно перед приготовлением и употреблением пищи, после возвращения с улицы, пользования туалетом, загрязнения, при невозможности этого использовать средства дезинфекции, влажные дезинфицируя салфетки.
При болях в животе, рвоте, поносе, повышении температуры тела и других патологических проявлениях не занимайтесь самолечением – немедленно обращайтесь к врачу. В этом залог вашего быстрого выздоровления и безопасности для окружающих.
Раньше мы писали о зараженной воде после подрыва Каховской ГЭС. Российские оккупационные войска взорвали дамбу, тем самым спровоцировав крушение огромного масштаба. Вода, неконтролируемо затапливающая города и села, также разносит опасные инфекции для здоровья. Инфекционист рассказал, от чего нужно вакцинироваться.