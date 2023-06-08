Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС у Дніпропетровській області почався масовий мор риби. Сотні тон риб залишилися на водоймах. Фахівці попереджають, що така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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Медики нагадують, що мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас, рибу не можна вживати, сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини.

Евакуація людей: Фото ДСНС

Уникайте купівлі риби в місцях стихійної торгівлі

"Одну з найбільших загроз може становити ботулізм — гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут", — повідомили в ЦГЗ.

Рятувальники в човні. Фото ДСНС

Ботулізм

"Збудник ботулізму стійкий до впливу зовнішніх факторів. Ігнорування хвороби або неправильне та несвоєчасне лікування може призвести до паралічу і навіть смерті. Будьте дуже пильними", — зазначили фахівці.

При перших ознаках харчового отруєння, ні в якому разі не можна займатися самолікуванням, потрібно терміново звернутися до лікарів.

Евакуація людей. Фото ДСНС

Симптоми ботулізму включають:

виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;

початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), "пеленою" перед очима, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення;

блювання, запор і здуття живота;

параліч дихальних м’язів.

Підвищення температури та втрата свідомості не характерні для ботулізму. Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас є будь-який із симптомів.

"Медична система України готова до можливих випадків ботулізму. Протиботулінічна сироватка є у достатній кількості", — резюмувала в ЦГЗ.

Раніше ми писали, що порушення всіх водних комунікацій призведе до розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, також розкладатимуться у воді, надаючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.