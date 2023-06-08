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Массовый мор рыбы: какую опасность несет употребление ее в пищу

8 июня 2023 12:05
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
В Днепропетровской области начался массовый мор рыбы
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В результате террористического уничтожения россиянами Каховской ГЭС в Днепропетровской области начался массовый мор рыбы. Сотни тонн рыб остались на водоемах. Специалисты предупреждают, что подобная ситуация в ближайшие дни может развиться в других пострадавших регионах страны.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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Медики напоминают, что мертвую рыбу или умирающую нельзя собирать для дальнейшего хранения, готовить или потреблять. Ни один способ приготовления не сделает его безопасной для вас, рыбу нельзя употреблять, сушить, вялить, жарить или варить. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных заболеваний, паразитов или опасные химические вещества.

ГСЧС
Эвакуация людей: Фото ГСЧС

Избегайте покупки рыбы в местах стихийной торговли

"Одну из наибольших угроз может представлять ботулизм  острое инфекционное заболевание. Оно возникает в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, производимыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из сильнейших всех известных биологических ядов", — сообщили в ЦОЗ.

ГСЧС
Спасатели в лодке. Фото ГСЧС

Ботулизм

"Возбудитель ботулизма устойчив к влиянию внешних факторов. Игнорирование болезни или неправильное и несвоевременное лечение может привести к параличу и даже смерти. Будьте очень бдительны",  отметили специалисты.

При первых признаках пищевого отравления, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, следует срочно обратиться к врачам.

ГСЧС
Эвакуация людей. Фото ГСЧС

Симптомы ботулизма включают:

  • выраженную усталость, слабость, головокружение, тошноту, головную боль;
  • начальные симптомы обычно сопровождаются снижением четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), пеленой перед глазами, сухостью во рту и горле, а также затруднением во время глотания и речи;
  • рвота, запор и вздутие живота;
  • паралич дыхательных мышц.

Повышение температуры и утрата сознания не характерны для ботулизма. Немедленно обратитесь за помощью, если у вас есть любой из симптомов.

"Медицинская система Украины готова к возможным случаям ботулизма. Противоботулиническая сыворотка есть в достаточном количестве", — резюмировала в ЦОЗ.

Ранее мы писали, что нарушение всех водных коммуникаций приведет к размножению инфекций и микробов. Сотни животных, которые, к сожалению, не смогли спастись, также будут разлагаться в воде, предоставляя дополнительную нагрузку на эпидемиологическую обстановку в Херсонской области.

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