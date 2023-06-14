Як підготуватися до здачі крові

Донори крові. Фото: УНІАН

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У Центрі громадського здоров'я нагадали, що здавши кров навіть один раз, ви можете врятувати три життя. Проте перед тим, як здавати кров, важливо правильно підготуватися.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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Користь донорства для здоров’я

"Вже одна донація стимулює роботу серця, печінки та селезінки. Регулярне донорство знижує ризик розвитку тромбозів та онкологічних захворювань. Системні донори загалом менше хворіють і довше живуть, що може бути пов’язано як з користю від самих донацій, так і з тим, що такі люди ведуть здоровіший спосіб життя", — повідомили медики.

Кров від донора. Фото: УНІАН

Донорство — гарний спосіб контролювати стан здоров’я

Донорську кров перевіряють на ВІЛ, сифіліс і гепатити, а перед її здачею у людини перевіряють рівень гемоглобіну та деякі інші показники крові. Тож донорство — гарний спосіб до певної міри контролювати стан свого здоров’я.

Як підготуватись до здачі крові

Медики зазначають, що кров здають у першій половині дня. Перед цим варто добре виспатися, а напередодні — не перевтомлюватися. За 48 годин до донації не слід вживати алкоголь та медикаменти.

Кров у пробірках. Фото: УНІАН

Протягом доби перед здачею крові необхідно дотримуватися нескладної дієти, відмовившись від:

молочних продуктів;

яєць, жирного м’яса;

ковбас;

копчених виробів;

снеків і фастфуду;

жирних солодощів.

"Основу меню мають складати вуглеводи — каші, макарони, картопля (печена або варена), хліб. Жири краще вживати лише рослинні, м’ясо та рибу — нежирних сортів. Ласувати можна фруктами чи сухофруктами, сухим печивом, солодкими сухариками. Зранку перед донацією слід легко поснідати - наприклад, кашею на воді та солодким чаєм з печивом. А от каву краще не пити ні перед процедурою, ні після", — додали лікарі.

Шкідливі звички

"Від куріння, якщо ви палите, варто утримуватися 2 години перед здачею крові і 2 години після. Після донації, за можливості, уникайте суттєвих фізичних навантажень та алкоголю протягом 12 годин, вдосталь їжте і пийте побільше рідини", — додали лікарі.

Перелік медичних закладів, де можна здати кров за посиланням.

Раніше ми писали про те, що здавати кров навіть корисно. У МОЗ спростували міфи про донорство.