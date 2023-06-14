Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Медики розповіли, як правильно підготуватися до процедури здачі крові arrow

Медики розповіли, як правильно підготуватися до процедури здачі крові

14 червня 2023 18:23
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як підготуватися до здачі крові
Донори крові. Фото: УНІАН
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У Центрі громадського здоров'я нагадали, що здавши кров навіть один раз, ви можете врятувати три життя. Проте перед тим, як здавати кров, важливо правильно підготуватися. 

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

Читайте також:

Користь донорства для здоров’я

"Вже одна донація стимулює роботу серця, печінки та селезінки. Регулярне донорство знижує ризик розвитку тромбозів та онкологічних захворювань. Системні донори загалом менше хворіють і довше живуть, що може бути пов’язано як з користю від самих донацій, так і з тим, що такі люди ведуть здоровіший спосіб життя", — повідомили медики. 

донор крови
Кров від донора. Фото: УНІАН

Донорство — гарний спосіб контролювати стан здоров’я

Донорську кров перевіряють на ВІЛ, сифіліс і гепатити, а перед її здачею у людини перевіряють рівень гемоглобіну та деякі інші показники крові. Тож донорство — гарний спосіб до певної міри контролювати стан свого здоров’я.

Як підготуватись до здачі крові

Медики зазначають, що кров здають у першій половині дня. Перед цим варто добре виспатися, а напередодні — не перевтомлюватися. За 48 годин до донації не слід вживати алкоголь та медикаменти.

донор крови
Кров у пробірках. Фото: УНІАН

Протягом доби перед здачею крові необхідно дотримуватися нескладної дієти, відмовившись від: 

  • молочних продуктів; 
  • яєць, жирного м’яса; 
  • ковбас; 
  • копчених виробів; 
  • снеків і фастфуду; 
  • жирних солодощів.

"Основу меню мають складати вуглеводи — каші, макарони, картопля (печена або варена), хліб. Жири краще вживати лише рослинні, м’ясо та рибу — нежирних сортів. Ласувати можна фруктами чи сухофруктами, сухим печивом, солодкими сухариками. Зранку перед донацією слід легко поснідати - наприклад, кашею на воді та солодким чаєм з печивом. А от каву краще не пити ні перед процедурою, ні після", — додали лікарі. 

Шкідливі звички 

"Від куріння, якщо ви палите, варто утримуватися 2 години перед здачею крові і 2 години після. Після донації, за можливості, уникайте суттєвих фізичних навантажень та алкоголю протягом 12 годин, вдосталь їжте і пийте побільше рідини", — додали лікарі. 

Перелік медичних закладів, де можна здати кров за посиланням

Раніше ми писали про те, що здавати кров навіть корисно. У МОЗ спростували міфи про донорство.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB