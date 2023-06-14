Доноры крови. Фото: УНИАН

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Центре общественного здоровья напомнили, что сдав кровь даже однажды, вы можете спасти три жизни. Однако перед тем как сдавать кровь, важно правильно подготовиться.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

Читайте также:

Польза донорства для здоровья

"Уже одна донация стимулирует работу сердца, печени и селезенки. Регулярное донорство снижает риск развития тромбозов и онкологических заболеваний. Системные доноры в целом меньше болеют и дольше живут, что может быть связано как с пользой от самих донаций, так и тем, что такие люди ведут более здоровый образ жизни", — сообщили медики.

Кровь от донора. Фото: УНИАН

Донорство – хороший способ контролировать состояние здоровья

Донорскую кровь проверяют на ВИЧ, сифилис и гепатиты, а перед ее сдачей у человека проверяют уровень гемоглобина и некоторые другие показатели крови. Поэтому донорство — хороший способ в известной степени контролировать состояние своего здоровья.

Как подготовиться к сдаче крови

Медики отмечают, что кровь сдается в первой половине дня. Перед этим следует хорошо выспаться, а накануне не переутомляться. За 48 часов до донации не следует употреблять алкоголь и медикаменты.

Кровь в пробирках. Фото: УНИАН

В течение суток перед сдачей крови необходимо соблюдать несложную диету, отказавшись от:

молочных продуктов;

яиц, жирного мяса;

колбас;

копченых изделий;

снеков и фастфуда;

жирных сладостей.

Основу меню должны составлять углеводы — каши, макароны, картофель (печеный или вареный), хлеб. Жиры лучше употреблять только растительные, мясо и рыбу — нежирных сортов. Лакомиться можно фруктами или сухофруктами, сухим печеньем, сладкими сухариками. Следует легко позавтракать — например, кашей на воде и сладким чаем с печеньем. А вот кофе лучше не пить ни перед процедурой, ни после", — добавили врачи.

Вредные привычки

"От курения, если вы курите, следует удерживаться 2 часа перед сдачей крови и 2 часа после. После донации, по возможности, избегайте существенных физических нагрузок и алкоголя в течение 12 часов, достаточно ешьте и пейте побольше жидкости", — добавили врачи.

Список медицинских учреждений, где можно сдать кровь по ссылке.

Раньше мы писали о том, что сдавать кровь даже полезно. В МОЗ опровергли мифы о донорстве.