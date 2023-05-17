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З’явився новий додаток для пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом та клієнтів ЗПТ

17 травня 2023 16:48
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Пацієнти з ВІЛ, туберкульозом та клієнти ЗПТ
Мобільний додаток. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Медики повідомили про те, що відбувся реліз нового мобільного додатку "Complete Care4you". Додаток створений для пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом, або клієнтів замісної підтримувальної терапії. 

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України

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Мета створення додатку полягає у тому, щоб полегшити пацієнту лікування та відстеження своєї історії захворювання за допомогою спрощеного доступу до медичної інформації. 

У додатку буде доступна інформація про:

  • План лікування;
  • Призначення прийому у лікаря;
  • Результати досліджень;
  • Історію прийомів у лікаря;
  • Отримання різноманітної корисної інформації.
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Медики також додають, що такий спосіб комунікації з лікарем буде дуже зручним, а історія лікування буде зберігатися в додатку. 

Завдяки додатку можна ефективно контролювати критичні події процесу лікування, для цього потрібно налаштувати:

  • нагадування про виконання плану лікування та про його зміну;
  • нагадування про готовність досліджень;
  • нагадування про майбутній прийом у лікаря;
  • планування наступного запису на прийом.

Оновлення надходитимуть в реальному часі, тому користувач ніколи не пропустить важливе повідомлення. Інструкцію користувача можна завантажити тут.

Раніше ми писали, що у НСЗУ розповіли про медичну допомогу для пацієнтів з туберкульозом.

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