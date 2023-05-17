Пацієнти з ВІЛ, туберкульозом та клієнти ЗПТ

Мобільний додаток. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Медики повідомили про те, що відбувся реліз нового мобільного додатку "Complete Care4you". Додаток створений для пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом, або клієнтів замісної підтримувальної терапії.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

Читайте також:

Мета створення додатку полягає у тому, щоб полегшити пацієнту лікування та відстеження своєї історії захворювання за допомогою спрощеного доступу до медичної інформації.

У додатку буде доступна інформація про:

План лікування;

Призначення прийому у лікаря;

Результати досліджень;

Історію прийомів у лікаря;

Отримання різноманітної корисної інформації.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Медики також додають, що такий спосіб комунікації з лікарем буде дуже зручним, а історія лікування буде зберігатися в додатку.

Завдяки додатку можна ефективно контролювати критичні події процесу лікування, для цього потрібно налаштувати:

нагадування про виконання плану лікування та про його зміну;

нагадування про готовність досліджень;

нагадування про майбутній прийом у лікаря;

планування наступного запису на прийом.

Оновлення надходитимуть в реальному часі, тому користувач ніколи не пропустить важливе повідомлення. Інструкцію користувача можна завантажити тут.

Раніше ми писали, що у НСЗУ розповіли про медичну допомогу для пацієнтів з туберкульозом.