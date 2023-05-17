Пацієнти з ВІЛ, туберкульозом та клієнти ЗПТ

З’явився новий додаток для пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом та клієнтів ЗПТ
Медики повідомили про те, що відбувся реліз нового мобільного додатку "Complete Care4you". Додаток створений для пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом, або клієнтів замісної підтримувальної терапії.
Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.
Мета створення додатку полягає у тому, щоб полегшити пацієнту лікування та відстеження своєї історії захворювання за допомогою спрощеного доступу до медичної інформації.
У додатку буде доступна інформація про:
- План лікування;
- Призначення прийому у лікаря;
- Результати досліджень;
- Історію прийомів у лікаря;
- Отримання різноманітної корисної інформації.
Медики також додають, що такий спосіб комунікації з лікарем буде дуже зручним, а історія лікування буде зберігатися в додатку.
Завдяки додатку можна ефективно контролювати критичні події процесу лікування, для цього потрібно налаштувати:
- нагадування про виконання плану лікування та про його зміну;
- нагадування про готовність досліджень;
- нагадування про майбутній прийом у лікаря;
- планування наступного запису на прийом.
Оновлення надходитимуть в реальному часі, тому користувач ніколи не пропустить важливе повідомлення. Інструкцію користувача можна завантажити тут.
Раніше ми писали, що у НСЗУ розповіли про медичну допомогу для пацієнтів з туберкульозом.