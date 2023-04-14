Новий тест для виявлення ВІЛ та гепатиту вимагає лише однієї краплі крові

Аналіз крові зі пальця. Фото ілюстративне: Google

Вчені винайшли новий революційний тест, який здатний діагностувати ВІЛ, гепатит В та гепатит С лише по одній краплі крові. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає ліквідацію всіх трьох вірусів до 2030 року однією із ключових стратегій глобальної охорони здоров'я.

Про це повідомило видання StudyFinds, які публікують нові дослідження.

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ВІЛ, вірус, що викликає СНІД, щорічно вражає приблизно 1,5 мільйона людей у всьому світі. Згідно зі всесвітньою статистикою, 650 000 людей щорічно помирають від причин, пов'язаних з ВІЛ. Гепатит В (передається через біологічні рідини) і гепатит С (передається через кров), водночас, є причиною понад мільйон смертей на рік. Для того, щоб новий тест виявив віруси, знадобиться всього одна крапля крові.

"У сукупності ці три віруси є серйозною проблемою для здоров'я в глобальному масштабі. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає ліквідацію всіх трьох вірусів до 2030 року однією із ключових стратегій глобальної охорони здоров'я. Однак для того, щоб ця мета стала реальністю, сучасній науці необхідні нові, ефективніші тести для виявлення вірусів. Нині найбільш поширеним способом виявлення гепатиту В, гепатиту С та ВІЛ є взяття зразка крові з вени за допомогою голки", — йдеться у дослідженні.

Такий підхід вважається точним, але вважається більш складним у виконанні у таких місцях як в'язниці, центри реабілітації наркозалежних та притулки для безпритульних. Крім того, в деяких країнах можуть виникнути труднощі з належним транспортуванням та зберіганням зразків крові.

"В якості альтернативи в даний час використовуються тести з висушеною плямою крові, під час яких вчені перевіряють одну пляму крові на наявність нуклеїнової кислоти вірусів. Дослідник Стівен Нільссон-Меллер та його колеги з відділення клінічної мікробіології Університетської лікарні Копенгагена провели оцінку одного з таких тестів", — повідомили вчені.

Для проведення цього типу тесту достатньо вколоти палець пацієнта, зібрати кілька плям крові на фільтрувальний папір і дати йому висохнути. Потім вчені використовують систему Hologic Panther (обладнання для тестування, широко поширене в лабораторіях громадського охорони здоров'я) для проведення методики, яка називається транскрипційною опосередкованою ампліфікацією, яка аналізує одну з плям крові на наявність генетичного матеріалу трьох вірусів.

"Для такого аналізу зазвичай використовуються рідкі зразки плазми або сироватки крові, а не висушені зразки, які використовували автори дослідження. Загалом команда проаналізувала 20 зразків із відомою кількістю ВІЛ, гепатиту В та гепатиту С методом висушеної плями крові (всього 60 зразків). Тест виявив віруси у всіх зразках", — додали дослідники.

"Ми показали, що за допомогою існуючого лікарняного обладнання можна виявити ВІЛ, гепатит і гепатит С з однієї краплі крові. (...) Зразки крові повинні бути проаналізовані протягом шести годин при зберіганні при кімнатній температурі, в той час як висушені плями крові можуть зберігатися протягом дев'яти місяців без охолодження", — прокоментував Нільссон-Меллер.

Команда представить свої результати на Європейському конгресі з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ECCMID) у Копенгагені цього року.

Раніше ми писали, що в Україні кожна третя ВІЛ-позитивна людина не знає про свій статус та де можна пройти тестування.