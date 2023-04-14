Новый тест для выявления ВИЧ и гепатита требует всего одной капли крови

Анализ крови из пальца. Фото иллюстративное: Google

Ученые изобрели новый революционный тест, который способен диагностировать ВИЧ, гепатит В и гепатит С всего лишь по одной капле крови. Всемирная организация здравоохранения считает ликвидацию всех трех вирусов к 2030 году одной из ключевых стратегий глобального здравоохранения.

Об этом сообщило издание StudyFinds, которые публикуют новые исследования.

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ВИЧ, вирус, вызывающий СПИД, ежегодно поражает примерно 1,5 миллиона человек во всем мире. Согласно всемирной статистике 650 000 человек ежегодно умирают от причин, связанных с ВИЧ. Гепатит В (передается через биологические жидкости) и гепатит С (передается через кровь), в то же время, являются причиной более миллиона смертей в год. Для того, чтобы новый тест выявил вирусы понадобится всего одна капля крови.

"В совокупности эти три вируса представляют собой серьезную проблему для здоровья в глобальном масштабе. Всемирная организация здравоохранения считает ликвидацию всех трех вирусов к 2030 году одной из ключевых стратегий глобального здравоохранения. Однако для того, чтобы эта цель стала реальностью, современной науке необходимы новые, более эффективные тесты для обнаружения вирусов. В настоящее время наиболее распространенным способом выявления гепатита В, гепатита С и ВИЧ является взятие образца крови из вены с помощью иглы", — говорится в исследовании.

Такой подход считается точным, но считается более сложным в исполнении в таких местах как тюрьмы, центры реабилитации наркозависимых и приюты для бездомных. Кроме того, в некоторых странах могут возникнуть трудности с надлежащей транспортировкой и хранением образцов крови.

"В качестве альтернативы в настоящее время используются тесты с высушенным пятном крови, в ходе которых ученые проверяют одно пятно крови на наличие нуклеиновой кислоты вирусов. Исследователь Стивен Нильссон-Мёллер и его коллеги из отделения клинической микробиологии Университетской больницы Копенгагена провели оценку, одного из таких тестов", — сообщили ученые.

Для проведения этого типа теста достаточно уколоть палец пациента, собрать несколько пятен крови на фильтровальную бумагу и дать ей высохнуть. Затем ученые используют систему Hologic Panther (оборудование для тестирования, широко распространенное в лабораториях общественного здравоохранения) для проведения методики, называемой транскрипционной опосредованной амплификацией, которая анализирует одно из пятен крови на наличие генетического материала трех вирусов.

"Для такого анализа обычно используются жидкие образцы плазмы или сыворотки крови, а не высушенные образцы, которые использовали авторы исследования. В общей сложности команда проанализировала 20 образцов с известным количеством ВИЧ, гепатита В и гепатита С методом высушенного пятна крови (всего 60 образцов). Тест обнаружил вирусы во всех образцах", — добавили исследователи.

"Мы показали, что с помощью существующего больничного оборудования можно обнаружить ВИЧ, гепатит В и гепатит С из одной капли крови. (...) Образцы крови должны быть проанализированы в течение шести часов при хранении при комнатной температуре, в то время как высушенные пятна крови могут сохраняться в течение девяти месяцев без охлаждения", — прокомментировал Нильссон-Мёллер.

Команда представит свои результаты на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID) в Копенгагене в этом году.

Ранее мы писали, что в Украине каждый третий ВИЧ-позитивный человек не знает о своем статусе и где можно пройти тестирование.