Куди звертатися пацієнту з туберкульозом

У НСЗУ розповіли про медичну допомогу для пацієнтів з туберкульозом
У 2023 році медична допомога для пацієнтів з туберкульозом є максимально доступною, завдяки пакету послуг "Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги".
Про це повідомила Національна служба здоров'я України.
"Щойно пацієнти перестають виділяти мікобактерію туберкульозу і мають про це лабораторне підтвердження, вони можуть лікуватися амбулаторно та жити соціально повноцінним життям. Перебуваючи не в лікарні, а удома. А сімейний лікар контролює вживання пацієнтом ліків та результативність лікування", — повідомили в МОЗ.
До безоплатних послуг для пацієнтів з туберкульозом включено:
- контрольоване лікування, нагляд та моніторинг та динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнта з туберкульозом;
- організація забору біологічного матеріалу для подальшого дослідження в
- регіональному фтизіопульмонологічному центрі;
- визначення спільно з пацієнтом моделі лікування на підставі рекомендації
- лікаря-фтизіатра та лікарів інших спеціальностей у разі супутніх патологій;
- організація та забезпечення пацієнтів протитуберкульозними препаратами, які лікарі отримують від фтизіопульмонологічних центрів;
- проведення необхідних досліджень, зокрема: розгорнутий клінічний та біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза, швидкі тести на вірусні гепатити В та С, ВІЛ, ЕКГ тощо.
"Умовою для отримання медичної допомоги за пакетом "Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги" є наявність плану лікування, створеного фтизіатром. Згідно з яким пацієнт або пацієнтка зможе отримати лікування у лікаря з надання ПМД, якого попередньо обрано або буде обрано за декларацією", — повідомили лікарі.
Основні симптоми туберкульозу:
- кашель понад 2 тижні;
- підвищена температура тіла понад 7 днів;
- утруднене дихання;
- біль у грудях;
- поганий апетит, постійна слабкість;
- безпричинна втрата ваги;
- підвищена пітливість, особливо вночі;
- кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що виділяється при кашлі).
Договір з НСЗУ на супровід та лікування пацієнтів з туберкульозом уклали понад 500 закладів первинної ланки. Знайти їх можна на дашборді контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
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