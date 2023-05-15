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У НСЗУ розповіли про медичну допомогу для пацієнтів з туберкульозом

15 травня 2023 14:22
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Куди звертатися пацієнту з туберкульозом
Лікарка робить рентген. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У 2023 році медична допомога для пацієнтів з туберкульозом є максимально  доступною, завдяки пакету послуг "Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги".  

Про це повідомила Національна служба здоров'я України

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"Щойно пацієнти перестають виділяти мікобактерію туберкульозу і мають про це лабораторне підтвердження, вони можуть лікуватися амбулаторно та жити соціально повноцінним життям. Перебуваючи не в лікарні, а удома. А сімейний лікар контролює вживання пацієнтом ліків та результативність лікування", — повідомили в МОЗ.

Лікар оглядає пацієнта. Фото: Freepik

До безоплатних послуг для пацієнтів з туберкульозом включено:

  • контрольоване лікування, нагляд та моніторинг та динамічне спостереження  за станом здоров’я пацієнта з туберкульозом;
  • організація забору біологічного матеріалу для подальшого дослідження в 
  • регіональному фтизіопульмонологічному центрі;
  • визначення спільно з пацієнтом моделі лікування на підставі рекомендації 
  • лікаря-фтизіатра та лікарів інших спеціальностей у разі супутніх патологій;
  • організація та забезпечення пацієнтів протитуберкульозними препаратами, які лікарі отримують від фтизіопульмонологічних центрів;
  • проведення необхідних досліджень, зокрема: розгорнутий клінічний та біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза, швидкі тести на вірусні гепатити В та С, ВІЛ, ЕКГ тощо.
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Умовою для отримання медичної допомоги за пакетом  "Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги" є наявність плану лікування, створеного фтизіатром. Згідно з яким пацієнт або пацієнтка зможе отримати лікування у лікаря з надання ПМД, якого попередньо обрано або буде обрано за декларацією", — повідомили лікарі. 

Основні симптоми туберкульозу:

  • кашель понад 2 тижні;
  • підвищена температура тіла понад 7 днів;
  • утруднене дихання;
  • біль у грудях;
  • поганий апетит, постійна слабкість;
  • безпричинна втрата ваги;
  • підвищена пітливість, особливо вночі;
  • кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що виділяється при кашлі).

Договір з НСЗУ на супровід та лікування пацієнтів з туберкульозом уклали понад 500 закладів первинної ланки. Знайти їх можна на дашборді контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

 

Раніше ми писали, у МОЗ повідомили, чи повинен платити пацієнт за планові операції.

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