Куда обращаться пациенту с туберкулезом

Врач делает рентген. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В 2023 году медицинская помощь для пациентов с туберкулезом является максимально доступной благодаря пакету услуг "Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи".

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины .

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"Только что пациенты перестают выделять микобактерию туберкулеза и имеют об этом лабораторное подтверждение, они могут лечиться амбулаторно и жить социально полноценной жизнью. Находясь не в больнице, а дома. А семейный врач контролирует употребление пациентом лекарства и результативность лечения", — сообщили в Минздраве.

Врач осматривает пациента. Фото: Freepik

В бесплатные услуги для пациентов с туберкулезом включено:

контролируемое лечение, наблюдение и мониторинг и динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациента с туберкулезом;

организация забора биологического материала для дальнейшего исследования в

региональном фтизиопульмонологическом центре;

определение совместно с пациентом модели лечения на основании рекомендации

врача-фтизиатра и врачей других специальностей при сопутствующих патологий;

организация и обеспечение пациентов противотуберкулезными препаратами, получаемые врачами от фтизиопульмонологических центров;

проведение необходимых исследований, в частности: развернутый клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза, быстрые тесты на вирусные гепатиты В и С, ВИЧ, ЭКГ и т.д.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Условием для получения медицинской помощи по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи" является наличие плана лечения, созданного фтизиатром. Согласно которому пациент или пациентка сможет получить лечение у врача по предоставлению ПМД, которого предварительно избран или будет избран по декларации", — сообщили врачи.

Основные симптомы туберкулеза:

кашель свыше 2 недель;

повышенная температура тела более 7 дней;

затрудненное дыхание;

боль в груди;

плохой аппетит, постоянная слабость;

беспричинная потеря веса;

повышенная потливость, особенно ночью;

кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле).

Договор с НСЗУ на сопровождение и лечение пациентов с туберкулезом заключили более 500 учреждений первичного звена. Найти их можно на дашборде контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Ранее мы писали, в Минздраве сообщили, должен ли платить пациент за плановые операции .