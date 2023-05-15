Куда обращаться пациенту с туберкулезом

В НСЗУ рассказали о медицинской помощи для пациентов с туберкулезом
В 2023 году медицинская помощь для пациентов с туберкулезом является максимально доступной благодаря пакету услуг "Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи".
Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины .
"Только что пациенты перестают выделять микобактерию туберкулеза и имеют об этом лабораторное подтверждение, они могут лечиться амбулаторно и жить социально полноценной жизнью. Находясь не в больнице, а дома. А семейный врач контролирует употребление пациентом лекарства и результативность лечения", — сообщили в Минздраве.
В бесплатные услуги для пациентов с туберкулезом включено:
- контролируемое лечение, наблюдение и мониторинг и динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациента с туберкулезом;
- организация забора биологического материала для дальнейшего исследования в
- региональном фтизиопульмонологическом центре;
- определение совместно с пациентом модели лечения на основании рекомендации
- врача-фтизиатра и врачей других специальностей при сопутствующих патологий;
- организация и обеспечение пациентов противотуберкулезными препаратами, получаемые врачами от фтизиопульмонологических центров;
- проведение необходимых исследований, в частности: развернутый клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза, быстрые тесты на вирусные гепатиты В и С, ВИЧ, ЭКГ и т.д.
"Условием для получения медицинской помощи по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи" является наличие плана лечения, созданного фтизиатром. Согласно которому пациент или пациентка сможет получить лечение у врача по предоставлению ПМД, которого предварительно избран или будет избран по декларации", — сообщили врачи.
Основные симптомы туберкулеза:
- кашель свыше 2 недель;
- повышенная температура тела более 7 дней;
- затрудненное дыхание;
- боль в груди;
- плохой аппетит, постоянная слабость;
- беспричинная потеря веса;
- повышенная потливость, особенно ночью;
- кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле).
Договор с НСЗУ на сопровождение и лечение пациентов с туберкулезом заключили более 500 учреждений первичного звена. Найти их можно на дашборде контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.
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