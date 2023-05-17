Пациенты с ВИЧ, туберкулезом и клиенты ЗПТ

Появилось новое приложение для пациентов с ВИЧ, туберкулезом и клиентов ЗПТ
Медики сообщили о том, что состоялся релиз нового мобильного приложения "Complete Care4you". Приложение создано для пациентов с ВИЧ, туберкулезом или клиентов заместительной поддерживающей терапии.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.
Цель создания приложения состоит в том, чтобы облегчить пациенту лечение и отслеживание истории заболевания с помощью упрощенного доступа к медицинской информации.
В приложении будет доступна информация о:
- План лечения;
- назначение приема у врача;
- Результаты исследований;
- историю приемов у врача;
- Получение разнообразной полезной информации.
Медики также добавляют, что такой способ коммуникации с врачом будет очень удобен, а история лечения будет храниться в приложении.
Благодаря приложению можно эффективно контролировать критические события процесса лечения, для этого нужно настроить:
- напоминание о выполнении плана лечения и его изменении;
- напоминание о готовности исследований;
- напоминание о предстоящем приеме у врача;
- планирование следующей записи на прием.
Обновления будут поступать в реальном времени, поэтому пользователь никогда не упустит важное сообщение. Инструкцию пользователя можно скачать здесь.
Ранее мы писали, что в НСЗУ рассказали о медицинской помощи для пациентов с туберкулезом.