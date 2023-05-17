Пациенты с ВИЧ, туберкулезом и клиенты ЗПТ

Мобильное приложение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Медики сообщили о том, что состоялся релиз нового мобильного приложения "Complete Care4you". Приложение создано для пациентов с ВИЧ, туберкулезом или клиентов заместительной поддерживающей терапии.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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Цель создания приложения состоит в том, чтобы облегчить пациенту лечение и отслеживание истории заболевания с помощью упрощенного доступа к медицинской информации.

В приложении будет доступна информация о:

План лечения;

назначение приема у врача;

Результаты исследований;

историю приемов у врача;

Получение разнообразной полезной информации.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Медики также добавляют, что такой способ коммуникации с врачом будет очень удобен, а история лечения будет храниться в приложении.

Благодаря приложению можно эффективно контролировать критические события процесса лечения, для этого нужно настроить:

напоминание о выполнении плана лечения и его изменении;

напоминание о готовности исследований;

напоминание о предстоящем приеме у врача;

планирование следующей записи на прием.

Обновления будут поступать в реальном времени, поэтому пользователь никогда не упустит важное сообщение. Инструкцию пользователя можно скачать здесь.

Ранее мы писали, что в НСЗУ рассказали о медицинской помощи для пациентов с туберкулезом.