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Появилось новое приложение для пациентов с ВИЧ, туберкулезом и клиентов ЗПТ

17 мая 2023 16:48
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Пациенты с ВИЧ, туберкулезом и клиенты ЗПТ
Мобильное приложение. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Медики сообщили о том, что состоялся релиз нового мобильного приложения "Complete Care4you". Приложение создано для пациентов с ВИЧ, туберкулезом или клиентов заместительной поддерживающей терапии.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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Цель создания приложения состоит в том, чтобы облегчить пациенту лечение и отслеживание истории заболевания с помощью упрощенного доступа к медицинской информации.

В приложении будет доступна информация о:

  • План лечения;
  • назначение приема у врача;
  • Результаты исследований;
  • историю приемов у врача;
  • Получение разнообразной полезной информации.
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Медики также добавляют, что такой способ коммуникации с врачом будет очень удобен, а история лечения будет храниться в приложении.

Благодаря приложению можно эффективно контролировать критические события процесса лечения, для этого нужно настроить:

  • напоминание о выполнении плана лечения и его изменении;
  • напоминание о готовности исследований;
  • напоминание о предстоящем приеме у врача;
  • планирование следующей записи на прием.

Обновления будут поступать в реальном времени, поэтому пользователь никогда не упустит важное сообщение. Инструкцию пользователя можно скачать здесь.

Ранее мы писали, что в НСЗУ рассказали о медицинской помощи для пациентов с туберкулезом.

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