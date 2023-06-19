Чи можуть людину поховати живцем

Жінку, яка прокинулася в труні, вдруге визнали мертвою
Літня еквадорка, яка прокинулася в труні на власних поминках, тепер померла по-справжньому. Місцеве МОЗ оголосило про те, що вони збираються провести розслідування, стосовно того, як жінку визнали мертвою, коли вона була ще живою.
Про це повідомив Science Alert.
Як родичі врятували жінку?
На відео, розміщеному в соціальних мережах минулого тижня, видно, як 76-річна Белла Монтойя у відкритій труні важко дихає, а двоє чоловіків надають їй допомогу. Повідомляється, що постраждала пролежала в труні кілька годин.
"Моя мама була загорнута в простирадло і стукала по труні, а коли ми підійшли, то побачили, що вона важко дихала", — розповів син жінки Гілберто Барбера.
Жінка відчайдушно стукала намагаючись вибратися назовні, поки її родичі оплакували її. Вона була помилково оголошена мертвою 9 червня.
"Після того, як на поминках стало відомо, що Монтойя жива, вона перебувала в лікарні в місті Бабахойо. У п'ятницю вона померла від інсульту", — повідомив регіональний департамент охорони здоров'я.
Розслідування стосовно помилкового визнання мертвим
Міністерство охорони здоров'я розпорядилося провести розслідування, щоб з'ясувати, як вона була помилково оголошена мертвою в перший раз.
"Цього разу моя мати дійсно померла. Моє життя вже не буде колишнім", — процитувала Барберу газета El Universo.
Місцеві новини повідомляють, що Монтойя страждала від стану, який називається каталепсією, коли людина втрачає чутливість і свідомість, а тіло стає нерухомим.
Каталепсія — руховий розлад, що полягає в тривалому збереженні хворим заданої йому пози (у тому числі й дуже незручної), спостерігається при паркінсонізмі, істерії та шизофренії. Каталепсія може бути викликана штучно в стані гіпнозу. Вона часто поєднується з іншими проявами підвищеної сугестивності: ехопраксія (повторенням побачених жестів), ехолалія (повторенням почутих слів).
Раніше ми писали, про маму, яка стала донором нирки для сина і врятувала йому життя.