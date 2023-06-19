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Жінку, яка прокинулася в труні, вдруге визнали мертвою

19 червня 2023 18:57
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можуть людину поховати живцем
Біла труна. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Літня еквадорка, яка прокинулася в труні на власних поминках, тепер померла по-справжньому. Місцеве МОЗ оголосило про те, що вони збираються провести розслідування, стосовно того, як жінку визнали мертвою, коли вона була ще живою. 

Про це повідомив Science Alert.

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Як родичі врятували жінку?

На відео, розміщеному в соціальних мережах минулого тижня, видно, як 76-річна Белла Монтойя у відкритій труні важко дихає, а двоє чоловіків надають їй допомогу. Повідомляється, що постраждала пролежала в труні кілька годин. 

"Моя мама була загорнута в простирадло і стукала по труні, а коли ми підійшли, то побачили, що вона важко дихала", —  розповів син жінки Гілберто Барбера.

Жінка відчайдушно стукала намагаючись вибратися назовні, поки її родичі оплакували її. Вона була помилково оголошена мертвою 9 червня.

"Після того, як на поминках стало відомо, що Монтойя жива, вона перебувала в лікарні в місті Бабахойо. У п'ятницю вона померла від інсульту", — повідомив регіональний департамент охорони здоров'я.

Розслідування стосовно помилкового визнання мертвим 

Міністерство охорони здоров'я розпорядилося провести розслідування, щоб з'ясувати, як вона була помилково оголошена мертвою в перший раз.

"Цього разу моя мати дійсно померла. Моє життя вже не буде колишнім", — процитувала  Барберу газета El Universo. 

гроб
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Місцеві новини повідомляють, що Монтойя страждала від стану, який називається каталепсією, коли людина втрачає чутливість і свідомість, а тіло стає нерухомим.

Каталепсія — руховий розлад, що полягає в тривалому збереженні хворим заданої йому пози (у тому числі й дуже незручної), спостерігається при паркінсонізмі, істерії та шизофренії. Каталепсія може бути викликана штучно в стані гіпнозу. Вона часто поєднується з іншими проявами підвищеної сугестивності: ехопраксія (повторенням побачених жестів), ехолалія (повторенням почутих слів).

Раніше ми писали, про маму, яка стала донором нирки для сина і врятувала йому життя.

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