Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow Мама стала донором нирки для сина і врятувала йому життя arrow

Мама стала донором нирки для сина і врятувала йому життя

13 червня 2023 15:14
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як відбувається трансплантація органів в Україні
Лікарі під час операції. Фото: Перше МОЛ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У львівській Дитячій Лікарні Святого Миколая успішно пересадили нирку 17-річному хлопцю. Повідомляється, що донором стала мати пацієнта, тим самим вона врятувала йому життя. 

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

Читайте також:

"Назар з Житомирщини хворіє з 7-річного віку. Першими проявами ниркової недуги були млявість, швидка стомлюваність та порушення сечовипускання. Ще тоді, десять років тому, лікарі встановили хлопцеві діагноз — вроджена вада сечовидільної системи", — повідомили лікарі. 

операция
Лікарі під час оперції. Фото: Перше МОЛ

Спершу захворювання вдавалося лікувати медикаментозно, та з часом стан дитини почав погіршуватись. Розвинувся вторинний хронічний пієлонефрит — інфекційно-запальне захворювання бактеріального типу. 

операция
Проведення операції. Фото: Перше МОЛ

"Далі — руйнація сечових шляхів, ниркова недостатність і, зрештою, відмова нирок. Понад півтора року Назар був змушений жити на діалізі. Це процедура зі штучного очищення крові та виведення надлишків рідини.  А потім почалася велика війна. Назара евакуювали до Ізраїлю", — додали медики. 

пациент с мамой
Назар зі своєю мамою. Фото: Перше МОЛ

Родина сподівалася, що в Ізраїлі хлопцеві пересадять нирку від посмертного донора. Однак з трансплантацією не склалося. 

"Мама Тетяна забирає сина до України та твердо вирішує — не відступить, поки остаточно не вилікує свою дитину. Жінка звертається до львівських лікарів та зважується на родинну трансплантацію. У Лікарні Святого Миколая вся сім’я проходить обстеження на сумісність. Мамина нирка ідеально підходить Назару. Тетяна у ту мить, коли їй про це повідомили, була неймовірно щасливою. Розуміла — тепер зможе врятувати свого сина. Адже, пересадка органа від родинного донора має більше шансів на успіх", — додали лікарі. 

пациент с мамой
Назар з лікарем. Фото: Перше МОЛ

Повідомляється, що трансплантація нирки сину від мами пройшла вдало. Одразу після трансплантації нирка запрацювала просто на операційному столі. 

"Вже за тиждень мама із сином повернулися додому. Обоє — здорові. Тепер Назар, у якого хвороба вкрала два останні роки життя, сподівається, що зможе якнайшвидше надолужити навчання в школі та вступити до ВИШу", — резюмувала медики. 

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили, як відбувається трансплантація органів під час війни.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB