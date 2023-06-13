Як відбувається трансплантація органів в Україні

Лікарі під час операції. Фото: Перше МОЛ

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У львівській Дитячій Лікарні Святого Миколая успішно пересадили нирку 17-річному хлопцю. Повідомляється, що донором стала мати пацієнта, тим самим вона врятувала йому життя.

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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"Назар з Житомирщини хворіє з 7-річного віку. Першими проявами ниркової недуги були млявість, швидка стомлюваність та порушення сечовипускання. Ще тоді, десять років тому, лікарі встановили хлопцеві діагноз — вроджена вада сечовидільної системи", — повідомили лікарі.

Лікарі під час оперції. Фото: Перше МОЛ

Спершу захворювання вдавалося лікувати медикаментозно, та з часом стан дитини почав погіршуватись. Розвинувся вторинний хронічний пієлонефрит — інфекційно-запальне захворювання бактеріального типу.

Проведення операції. Фото: Перше МОЛ

"Далі — руйнація сечових шляхів, ниркова недостатність і, зрештою, відмова нирок. Понад півтора року Назар був змушений жити на діалізі. Це процедура зі штучного очищення крові та виведення надлишків рідини. А потім почалася велика війна. Назара евакуювали до Ізраїлю", — додали медики.

Назар зі своєю мамою. Фото: Перше МОЛ

Родина сподівалася, що в Ізраїлі хлопцеві пересадять нирку від посмертного донора. Однак з трансплантацією не склалося.

"Мама Тетяна забирає сина до України та твердо вирішує — не відступить, поки остаточно не вилікує свою дитину. Жінка звертається до львівських лікарів та зважується на родинну трансплантацію. У Лікарні Святого Миколая вся сім’я проходить обстеження на сумісність. Мамина нирка ідеально підходить Назару. Тетяна у ту мить, коли їй про це повідомили, була неймовірно щасливою. Розуміла — тепер зможе врятувати свого сина. Адже, пересадка органа від родинного донора має більше шансів на успіх", — додали лікарі.

Назар з лікарем. Фото: Перше МОЛ

Повідомляється, що трансплантація нирки сину від мами пройшла вдало. Одразу після трансплантації нирка запрацювала просто на операційному столі.

"Вже за тиждень мама із сином повернулися додому. Обоє — здорові. Тепер Назар, у якого хвороба вкрала два останні роки життя, сподівається, що зможе якнайшвидше надолужити навчання в школі та вступити до ВИШу", — резюмувала медики.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили, як відбувається трансплантація органів під час війни.