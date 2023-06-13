Как происходит трансплантация органов в Украине

Врачи во время операции. Фото: Первое МОЛ

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Во львовской Детской Больнице Святого Николая успешно пересадили почку 17-летнему парню. Сообщается, что донором стала мать пациента, тем самым она спасла ему жизнь.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

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"Назар с Житомирщины болеет с 7-летнего возраста. Первыми проявлениями почечного недуга были вялость, быстрая утомляемость и нарушение мочеиспускания. Еще тогда, десять лет назад, врачи установили парню диагноз — врожденный порок мочевыделительной системы", — сообщили врачи.

Врачи во время операции. Фото: Первое МОЛ

Сначала заболевание удавалось лечить медикаментозно, но со временем состояние ребенка начало ухудшаться. Развился вторичный хронический пиелонефрит – инфекционно-воспалительное заболевание бактериального типа.

Проведение операции. Фото: Первое МОЛ

"Далее — разрушение мочевых путей, почечная недостаточность и, наконец, отказ почек. Более полутора лет Назар был вынужден жить на диализе. Это процедура по искусственному очищению крови и выведению излишков жидкости. А потом началась большая война. Назара эвакуировали в Израиль", — добавили медики.

Назар со своей матерью. Фото: Первое МОЛ

Семья надеялась, что в Израиле парню пересадят почку от посмертного донора. Однако с трансплантацией не сложилось.

"Мама Татьяна забирает сына в Украину и твердо решает — не отступит, пока окончательно не вылечит своего ребенка. Женщина обращается к львовским врачам и решается на семейную трансплантацию. В Больнице Святого Николая вся семья проходит обследование на совместимость. Мамина почка идеально подходит Назару, Татьяна в тот момент, когда ей об этом сообщили, была невероятно счастлива. Понимала — теперь сможет спасти своего сына. Ведь пересадка органа от семейного донора имеет больше шансов на успех", — добавили врачи.

Назар с врачом. Фото: Первое МОЛ

Сообщается, что трансплантация почки сыну от мамы прошла успешно. Сразу после трансплантации почка заработала прямо на операционном столе.

"Уже через неделю мама с сыном вернулись домой. Оба — здоровы. Теперь Назар, у которого болезнь украла два последних года жизни, надеется, что сможет как можно быстрее наверстать учебу в школе и поступить в вуз", — резюмировала медики.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили, как происходит трансплантация органов во время войны.