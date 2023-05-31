Як в Україні відбувається трансплантація органів

У МОЗ повідомили, як відбувається трансплантація органів під час війни
У МОЗ повідомили, що попри повномасштабну війну та неможливість використовувати медичну авіацію для трансплантація органів, кількість пересадок збільшилась.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
"За підсумками 2022 року, лікарі провели на 22,7% більше пересадок, ніж за 2021 рік. Торік – 384, а позаторік – 313. Водночас від початку 2023 року до кінця травня проведено вже понад 53% від загального обсягу трансплантацій, що відбулися у 2022 році", — повідомили лікарі.
Збільшується і відсоток пересадок органів від померлого донора — від 53,7% у 2021 році до 55% у 2022. За період з початку січня по кінець травня 2023 року цей показник становив більше ніж 60%.
Медики зауважують, що кожна людина може написати згоду на донорство органів після своєї смерті. Її потрібно віддати трансплант-координатору опорної лікарні чи центру трансплантації.
Скільки людей очікують на трансплантацію?
- 1409 людей – очікують на пересадку нирок;
- 348 – чекають на донорське серце;
- 326 – потребують пересадки печінки;
- 33 – чекають трансплантації легень;
- 24 – очікують пересадки підшлункової залози;
- 18 – потребують комплексної трансплантації "серце-легені".
"Позитивно вплинути на швидкість проходження плану з розвитку галузі може не лише збільшення кількості трансплантаційних центрів та відповідних спеціалістів, а й підвищення рівня донорства й чисельності лікарень, які діагностуватимуть смерть мозку", — резюмували в МОЗ.
Раніше ми повідомляли, що відтепер проводити трансплантації органів будуть у 44 лікарнях України.