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У МОЗ повідомили, як відбувається трансплантація органів під час війни

31 травня 2023 12:54
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як в Україні відбувається трансплантація органів
Лікарі під час операції. Фото: Перше МОЛ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що попри повномасштабну війну та неможливість використовувати медичну авіацію для трансплантація органів, кількість пересадок збільшилась. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"За підсумками 2022 року, лікарі провели на 22,7% більше пересадок, ніж за 2021 рік. Торік – 384, а позаторік – 313. Водночас від початку 2023 року до кінця травня проведено вже понад 53% від загального обсягу трансплантацій, що відбулися у 2022 році", — повідомили лікарі. 

Лікарі роблять трансплантацію органів. Фото: Перше МОЛ

Збільшується і відсоток пересадок органів від померлого донора — від 53,7% у 2021 році до 55% у 2022. За період з початку січня по кінець травня 2023 року цей показник становив більше ніж 60%. 

Медики зауважують, що кожна людина може написати згоду на донорство органів після своєї смерті. Її потрібно віддати трансплант-координатору опорної лікарні чи центру трансплантації.

Скільки людей очікують на трансплантацію?

  • 1409 людей – очікують на пересадку нирок;
  • 348 – чекають на донорське серце;
  • 326 – потребують пересадки печінки;
  • 33 – чекають трансплантації легень;
  • 24 – очікують пересадки підшлункової залози;
  • 18 – потребують комплексної трансплантації "серце-легені".
Медики роблять операцію. Фото: Перше МОЛ

"Позитивно вплинути на швидкість проходження плану з розвитку галузі може не лише збільшення кількості трансплантаційних центрів та відповідних спеціалістів, а й підвищення рівня донорства й чисельності лікарень, які діагностуватимуть смерть мозку", — резюмували в МОЗ. 

Раніше ми повідомляли, що відтепер проводити трансплантації органів будуть у 44 лікарнях України.

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