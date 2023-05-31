Як в Україні відбувається трансплантація органів

Лікарі під час операції. Фото: Перше МОЛ

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що попри повномасштабну війну та неможливість використовувати медичну авіацію для трансплантація органів, кількість пересадок збільшилась.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також:

"За підсумками 2022 року, лікарі провели на 22,7% більше пересадок, ніж за 2021 рік. Торік – 384, а позаторік – 313. Водночас від початку 2023 року до кінця травня проведено вже понад 53% від загального обсягу трансплантацій, що відбулися у 2022 році", — повідомили лікарі.

Лікарі роблять трансплантацію органів. Фото: Перше МОЛ

Збільшується і відсоток пересадок органів від померлого донора — від 53,7% у 2021 році до 55% у 2022. За період з початку січня по кінець травня 2023 року цей показник становив більше ніж 60%.

Медики зауважують, що кожна людина може написати згоду на донорство органів після своєї смерті. Її потрібно віддати трансплант-координатору опорної лікарні чи центру трансплантації.

Скільки людей очікують на трансплантацію?

1409 людей – очікують на пересадку нирок;

348 – чекають на донорське серце;

326 – потребують пересадки печінки;

33 – чекають трансплантації легень;

24 – очікують пересадки підшлункової залози;

18 – потребують комплексної трансплантації "серце-легені".

Медики роблять операцію. Фото: Перше МОЛ

"Позитивно вплинути на швидкість проходження плану з розвитку галузі може не лише збільшення кількості трансплантаційних центрів та відповідних спеціалістів, а й підвищення рівня донорства й чисельності лікарень, які діагностуватимуть смерть мозку", — резюмували в МОЗ.

Раніше ми повідомляли, що відтепер проводити трансплантації органів будуть у 44 лікарнях України.