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Відтепер проводити трансплантації органів будуть у 44 лікарнях України

26 травня 2023 16:35
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
В яких лікарнях в Україні проводять трансплантацію органів
Лікарі проводять операцію. Фото: Перше МОЛ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Відтепер проводити трансплантації органів в Україні будуть не у 42, а у 44 лікарнях країни. Сьогодні, 26 травня,  уряд прийняв відповідну постанову та додав до переліку лікарні в Закарпатті та Сумах. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Відтепер проводити трансплантації органів  будуть не у 42, а у 44 лікарнях країни

Уряд прийняв відповідну постанову та додав до переліку:

  • КНП "Лікарня Святого Мартина" на Закарпатті;
  • КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради.

У МОЗ зазначають, що розширення переліку медзакладів, які можуть проводити трансплантацію попри повномасштабну війну та неможливість використовувати медичну авіацію — головна ознака того, що система трансплантації в країні активно розвивається.

"Якщо говорити про цифри, то за 2022 рік лікарі провели на понад 22% більше пересадок органів (384 трансплантацій), ніж за 2021 рік (313 трансплантацій). А від початку 2023 року до кінця травня проведено вже понад 53% від загального обсягу трансплантацій, що відбулися у 2022 році", — додали медики. 

Лікарі під час операції. Фото: МОЗ

Прийнята постанова уряду також передбачає, що з 1 січня 2024, операції з трансплантації оплачуватимуться Національною службою здоров'я України в рамках Програми медичних гарантій. 

"Нагадаємо, що на сьогодні всі операції з трансплантації в Україні оплачуються Міністерством охорони здоров'я в рамках пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів", — резюмували в МОЗ. 

Раніше ми писали, що Львівські трансплантологи задіяли для пересадки донорської нирки апарат Kidneyassist.

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