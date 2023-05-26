В яких лікарнях в Україні проводять трансплантацію органів

Відтепер проводити трансплантації органів будуть у 44 лікарнях України
Відтепер проводити трансплантації органів в Україні будуть не у 42, а у 44 лікарнях країни. Сьогодні, 26 травня, уряд прийняв відповідну постанову та додав до переліку лікарні в Закарпатті та Сумах.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
Відтепер проводити трансплантації органів будуть не у 42, а у 44 лікарнях країни
Уряд прийняв відповідну постанову та додав до переліку:
- КНП "Лікарня Святого Мартина" на Закарпатті;
- КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради.
У МОЗ зазначають, що розширення переліку медзакладів, які можуть проводити трансплантацію попри повномасштабну війну та неможливість використовувати медичну авіацію — головна ознака того, що система трансплантації в країні активно розвивається.
"Якщо говорити про цифри, то за 2022 рік лікарі провели на понад 22% більше пересадок органів (384 трансплантацій), ніж за 2021 рік (313 трансплантацій). А від початку 2023 року до кінця травня проведено вже понад 53% від загального обсягу трансплантацій, що відбулися у 2022 році", — додали медики.
Прийнята постанова уряду також передбачає, що з 1 січня 2024, операції з трансплантації оплачуватимуться Національною службою здоров'я України в рамках Програми медичних гарантій.
"Нагадаємо, що на сьогодні всі операції з трансплантації в Україні оплачуються Міністерством охорони здоров'я в рамках пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів", — резюмували в МОЗ.
Раніше ми писали, що Львівські трансплантологи задіяли для пересадки донорської нирки апарат Kidneyassist.