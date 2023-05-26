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Теперь проводить трансплантации органов будут в 44 больницах Украины

26 мая 2023 16:35
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
В каких больницах в Украине проводят трансплантацию органов
Врачи проводят операцию. Фото: Первое МОЛ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Теперь проводить трансплантации органов в Украине будут не в 42, а в 44 больницах страны. Сегодня, 26 мая, Кабмин принял соответствующее постановление и добавил в список больницы в Закарпатье и Сумах.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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Теперь проводить трансплантации органов будут не в 42, а в 44 больницах страны.

Правительство приняло соответствующее постановление и добавило в перечень:

  • КНП "Больница Святого Мартына" в Закарпатье;
  • КНП "Центральная городская клиническая больница" Сумского городского совета.

В МОЗ отмечают, что расширение перечня медучреждений, которые могут проводить трансплантацию, несмотря на полномасштабную войну и невозможность использовать медицинскую авиацию, — главный признак того, что система трансплантации в стране активно развивается.

"Если говорить о цифрах, то за 2022 год врачи провели более 22% больше пересадок органов (384 трансплантаций), чем за 2021 год (313 трансплантаций). А с начала 2023 года до конца мая проведено уже более 53% от общего объема трансплантаций, состоявшихся в 2022 году", — добавили медики.

Врачи во время операции. Фото: МОЗ

Принятое постановление правительства также предусматривает, что с 1 января 2024 года операции по трансплантации будут оплачиваться Национальной службой здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.

"Напомним, что на сегодняшний день все операции по трансплантации в Украине оплачиваются Министерством здравоохранения в рамках пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов", — резюмировали в МОЗ.

Ранее мы писали, что львовские трансплантологи задействовали для пересадки донорской почки аппарат Kidneyassist.

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