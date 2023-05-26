В каких больницах в Украине проводят трансплантацию органов

Теперь проводить трансплантации органов будут в 44 больницах Украины
Теперь проводить трансплантации органов в Украине будут не в 42, а в 44 больницах страны. Сегодня, 26 мая, Кабмин принял соответствующее постановление и добавил в список больницы в Закарпатье и Сумах.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
Теперь проводить трансплантации органов будут не в 42, а в 44 больницах страны.
Правительство приняло соответствующее постановление и добавило в перечень:
- КНП "Больница Святого Мартына" в Закарпатье;
- КНП "Центральная городская клиническая больница" Сумского городского совета.
В МОЗ отмечают, что расширение перечня медучреждений, которые могут проводить трансплантацию, несмотря на полномасштабную войну и невозможность использовать медицинскую авиацию, — главный признак того, что система трансплантации в стране активно развивается.
"Если говорить о цифрах, то за 2022 год врачи провели более 22% больше пересадок органов (384 трансплантаций), чем за 2021 год (313 трансплантаций). А с начала 2023 года до конца мая проведено уже более 53% от общего объема трансплантаций, состоявшихся в 2022 году", — добавили медики.
Принятое постановление правительства также предусматривает, что с 1 января 2024 года операции по трансплантации будут оплачиваться Национальной службой здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.
"Напомним, что на сегодняшний день все операции по трансплантации в Украине оплачиваются Министерством здравоохранения в рамках пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов", — резюмировали в МОЗ.
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