Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow В МОЗ сообщили, как происходит трансплантация органов во время войны arrow

В МОЗ сообщили, как происходит трансплантация органов во время войны

31 мая 2023 12:54
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как в Украине происходит трансплантация органов
Врачи во время операции. Фото: Первое МОЛ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В МОЗ сообщили, что, несмотря на полномасштабную войну и невозможность использовать медицинскую авиацию для трансплантации органов, количество пересадок увеличилось.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также:

"По итогам 2022 года врачи провели на 22,7% больше пересадок, чем за 2021 год. В прошлом году - 384, а в позапрошлом году  313. В то же время с начала 2023 года до конца мая проведено уже более 53% от общего объема трансплантаций, которые произошли в 2022 году", — сообщили врачи.

Врачи проводят трансплантацию органов. Фото: Первое МОЛ

Увеличивается и процент пересадок органов от умершего донора — от 53,7% в 2021 году до 55% в 2022 году. За период с начала января по конец мая 2023 года этот показатель составлял более 60%.

Медики отмечают, что каждый человек может написать согласие на донорство органов после своей смерти. Ее следует отдать трансплант-координатору опорной больницы или центру трансплантации.

Сколько людей ожидают трансплантации?

  • 1409 человек – ожидают пересадку почек;
  • 348 – ждут донорское сердце;
  • 326 – нуждаются в пересадке печени;
  • 33 – ждут трансплантации легких;
  • 24 – ожидают пересадки поджелудочной железы;
  • 18 – нуждаются в комплексной трансплантации "сердце-легкие".
Медики делают операцию. Фото: Первое МОЛ

"Позитивно повлиять на скорость прохождения плана по развитию отрасли может не только увеличение количества трансплантационных центров и соответствующих специалистов, но и повышение уровня донорства и численности больниц, диагностирующих смерть мозга", — резюмировали в Минздраве.

Ранее мы сообщали, что теперь проводить трансплантации органов будут в 44 больницах Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас