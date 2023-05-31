Как в Украине происходит трансплантация органов

Врачи во время операции. Фото: Первое МОЛ

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В МОЗ сообщили, что, несмотря на полномасштабную войну и невозможность использовать медицинскую авиацию для трансплантации органов, количество пересадок увеличилось.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"По итогам 2022 года врачи провели на 22,7% больше пересадок, чем за 2021 год. В прошлом году - 384, а в позапрошлом году — 313. В то же время с начала 2023 года до конца мая проведено уже более 53% от общего объема трансплантаций, которые произошли в 2022 году", — сообщили врачи.

Врачи проводят трансплантацию органов. Фото: Первое МОЛ

Увеличивается и процент пересадок органов от умершего донора — от 53,7% в 2021 году до 55% в 2022 году. За период с начала января по конец мая 2023 года этот показатель составлял более 60%.

Медики отмечают, что каждый человек может написать согласие на донорство органов после своей смерти. Ее следует отдать трансплант-координатору опорной больницы или центру трансплантации.

Сколько людей ожидают трансплантации?

1409 человек – ожидают пересадку почек;

348 – ждут донорское сердце;

326 – нуждаются в пересадке печени;

33 – ждут трансплантации легких;

24 – ожидают пересадки поджелудочной железы;

18 – нуждаются в комплексной трансплантации "сердце-легкие".

Медики делают операцию. Фото: Первое МОЛ

"Позитивно повлиять на скорость прохождения плана по развитию отрасли может не только увеличение количества трансплантационных центров и соответствующих специалистов, но и повышение уровня донорства и численности больниц, диагностирующих смерть мозга", — резюмировали в Минздраве.

Ранее мы сообщали, что теперь проводить трансплантации органов будут в 44 больницах Украины.