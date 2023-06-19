Могут ли человека похоронить заживо

Белый гроб. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Пожилая эквадорка, проснувшаяся в гробу на собственных поминках, теперь умерла по-настоящему. Местное МОЗ объявило о том, что они собираются провести расследование относительно того, каким образом женщину признали мертвой, когда она была еще живой.

Об этом сообщил Science Alert.

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На видео, размещенном в социальных сетях на прошлой неделе, видно, как 76-летняя Белла Монтойя в открытом гробу тяжело дышит, а двое мужчин оказывают ей помощь. Сообщается, что пострадавшая пролежала в гробу несколько часов.

"Моя мама была завернута в простыню и стучала по гробу, а когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышала", — рассказал сын женщины Гилберто Барбера.

Женщина отчаянно стучала пытаясь выбраться наружу, пока ее родственники оплакивали ее. Она была ошибочно объявлена мертвой 9 июня.

"После того, как на поминках стало известно, что Монтойя жива, она находилась в больнице в городе Бабахойо. В пятницу она скончалась от инсульта", — сообщил региональный департамент здравоохранения.

Расследование по ошибочному признанию мертвым

Министерство здравоохранения распорядилось провести расследование, чтобы выяснить, как оно было ошибочно объявлено мертвой в первый раз.

"На этот раз моя мать действительно умерла. Моя жизнь уже не будет прежней", — процитировала Барберу газета El Universo.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Местные новости сообщают, что Монтойя страдала от состояния, которое называется каталепсией, когда человек теряет чувствительность и сознание, а тело становится неподвижным.

Каталепсия – двигательное расстройство, заключающееся в длительном сохранении больным заданной ему позы (в том числе и очень неудобной), наблюдается при паркинсонизме, истерии и шизофрении. Каталепсия может быть вызвана искусственно в гипнозном состоянии. Она часто сочетается с другими проявлениями повышенной внушаемости: эхопраксия (повторением увиденных жестов), эхолалия (повторением услышанных слов).

Раньше мы писали о маме, которая стала донором почки для сына и спасла ему жизнь.