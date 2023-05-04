Чи можна завагітніти після раку молочної залози

Вагітна жінка. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Для жінок, які перенесли рак молочної залози і хотіли б мати дитину, перерва у звичайному лікуванні, щоб спробувати завагітніти, є безпечною в короткостроковій перспективі.

Про це повідомив Science News.

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У клінічному дослідженні вивчався ефект тимчасового припинення гормональної терапії, яку також називають ендокринною терапією, що знижує ризик повернення раку молочної залози.

"Приблизно через три роки частота рецидивів або нового раку молочної залози серед жінок, які призупинили терапію, була майже такою ж, як і в групі, яка цього не робила", — повідомили дослідники в New England Journal of Medicine.

Це перше дослідження, покликане оцінити безпеку перерви в лікуванні серед жінок, які хотіли завагітніти.

Вагітна жінка очікує на дитину. Фото: Freepik

"Жінки, які брали участь у дослідженні, мали гормонально-позитивний рак молочної залози, що означає, що естроген, прогестерон або обидва гормони можуть сприяти росту раку. За даними Національного інституту раку, приблизно 80 відсотків випадків раку молочної залози є гормонопозитивними. Препарати гормональної терапії знижують рівень цих гормонів в організмі або блокують взаємодію між гормонами і раковими клітинами, що стимулює ріст. Це лікування є основним для гормонопозитивного раку молочної залози і рекомендується протягом п'яти — 10 років", — додали вчені.

Гормональну терапію, яка може спричинити вроджені дефекти, не можна приймати під час вагітності

Але гормональну терапію, яка може спричинити вроджені дефекти, не можна приймати під час вагітності. Для жінок репродуктивного віку, які перенесли гормонопозитивний рак молочної залози і хочуть мати дитину, очікування впродовж 5-10 років може бути нестерпним.

Лікарі проводять дослідження. Фото: Freepik

Як повідомляється, очікується, що у 2023 році рак молочної залози буде діагностовано у понад 30 000 американок віком від 20 до 44 років. Дослідження показали, що молодші пацієнтки з раком молочної залози занепокоєні впливом лікування на фертильність.

Жінкам у пременопаузі з гормонально-позитивним раком молочної залози рекомендується гормональна терапія препаратом тамоксифен, але в цій віковій групі спостерігається знижена готовність починати або дотримуватися лікування цим препаратом.

Лікар консультує вагітну жінку. Фото: Freepik

"Очевидно, що ці жінки перебувають у дуже складному становищі. Вони проходять лікування, сподіваючись вилікуватися від раку молочної залози, і з нетерпінням чекають на довге, сподіваємося, здорове життя, і для багатьох з цих жінок наявність сім'ї є частиною цього життя", — прокоментував хірург-онколог молочної залози Ніколь Крістіан.

Що показало дослідження

У новому дослідженні онколог молочної залози Енн Партрідж з Інституту раку Дана-Фарбера в Бостоні та її колеги перевірили, чи призупинення гормональної терапії з метою завагітніти, а потім її відновлення, вплине на зниження ризику, пов'язаного з терапією, і чи вплине це на зменшення ризику.

"Жінкам, які брали участь у дослідженні, було 42 роки або менше, і майже всі вони мали захворювання на ранній стадії, що означає менші пухлини та обмежене поширення раку. Учасниці перенесли операцію і проходили гормональну терапію від 18 до 30 місяців. Деякі з жінок також проходили хіміотерапію. Перерва в гормональній терапії мала тривати близько двох років, щоб дати час на спробу завагітніти, народити дитину і, за бажанням, годувати її грудьми", — зазначили лікарі.

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