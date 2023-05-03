Поширені міфи про щитовидну залозу збивають з пантелику багатьох людей

Лікарка проводить обстеження пацієнта. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Вузли щитовидної залози не лікуються. Вони самостійно можуть зменшуватись або збільшуватись і це не залежить від прийому препарату.

Про це повідомила лікарка ендокринологиня Грета Донч.

Читайте також:

Найпоширеніші міфи

З вузлами щитовидної залози не можна вагітніти/завагітніти.

"Ні, це абсолютно не так. Вузловий зоб при еутиреоїдному стані залози (гормони в нормі) не впливає на можливість завагітніти чи народити дитину", — відзначила лікарка.

Всі вузли щитовидної залози необхідно лікувати препаратами йоду.

Лікарка звертає увагу на те, що вузли щитовидної залози взагалі не лікуються.

"Ми їх або спостерігаємо або видаляємо. І так, вони самостійно можуть зменшуватись або збільшуватись і це не залежить від прийому препарату", — повідомила Грета Донч.

УЗД щитовидної залози. Фото: Freepik

Пункція вузла може спровокувати ріст злоякісних клітин.

Інколи при проведенні пункції спеціаліст може взяти не ті клітини й заключення буде позитивне, хоча це не так.

"Ні, пункція не може спровокувати чи викликати ріст злоякісних клітин. Вузол або початково доброякісний або початково злоякісний. Інколи при проведенні пункції спеціаліст може взяти не ті клітини (не ракові клітини) і заключення буде позитивне. Проте при повторних пункціях все ж попадуть в вогнище і тоді друга, або навіть третя пункція скаже про рак. Але важливо розуміти, що цей вузол з самого початку був злоякісним, а не переродився. Задля оцінки вузлів існує класифікація TI-Rads", — сказала лікарка.

Обстеження щитовидной железы. Фото: Freepik

По УЗД можна поставити діагноз рак щитовидної залози.

"Ніколи по УЗД картині не можна чітко виставити заключний діагноз. Можна лише запідозрити (завдяки певним ознакам) і направити пацієнта на дообстеження", — вважає Грета Донч.

До того ж ендокринологиня зауважує, що навіть якщо з гормонами все добре, то УЗД щитовидної залози всеодно потрібно зробити. Адже у 90% випадків рак ЩЗ протікає при абсолютно нормальних показниках тиреоїдних гормонів. Тому повне обстеження це завжди аналізи крові та УЗД щитовидної залози.

Раніше ми писали про те, як діагностувати рак сечового міхура на ранніх стадіях та про найтривожніші симптоми хвороби.