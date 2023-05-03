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Эндокринолог назвала самые распространенные мифы о узлах щитовидной железы

3 мая 2023 19:22
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Распространенные мифы о щитовидной железе сбивают с толку многих людей
Врач проводит обследование пациента. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Узлы щитовидной железы не лечатся. Они могут самостоятельно уменьшаться или увеличиваться и это не зависит от приема препарата.

Об этом сообщила врач эндокринолог Грета Донч.

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Самые распространенные мифы

С узлами щитовидной железы нельзя беременеть/забеременеть.

"Нет, это совершенно не так. Узловой зоб при эутиреоидном состоянии железы (гормоны в норме) не влияет на возможность забеременеть или родить ребенка", — отметила врач.

Все узлы щитовидной железы необходимо лечить препаратами йода.

Врач обращает внимание на то, что узлы щитовидной железы вообще не лечатся.

"Мы их либо наблюдаем, либо удаляем. И так они самостоятельно могут уменьшаться или увеличиваться и это не зависит от приема препарата", — сообщила Грета Донч.

УЗИ щитовидной железы. Фото: Freepik

Пункция узла может спровоцировать рост злокачественных клеток.

Иногда при проведении пункции специалист может взять не те клетки и заключение будет положительным, хотя это не так.

"Нет, пункция не может спровоцировать или вызвать рост злокачественных клеток. Узел или первоначально доброкачественный или первоначально злокачественный. Иногда при проведении пункции специалист может взять не те клетки (не раковые клетки) и заключение будет положительным. Однако при повторных пункциях все же попадут в костер и тогда вторая или даже третья пункция скажет о раке. Но важно понимать, что этот узел изначально был злокачественным, а не переродился. Для оценки узлов существует классификация TI-Rads", — сказала врач.

Обследование щитовидной железы. Фото: Freepik

По УЗИ можно поставить диагноз рак щитовидной железы.

"Никогда по УЗИ картине нельзя четко выставить заключительный диагноз. Можно только заподозрить (благодаря определенным признакам) и направить пациента на дообследование", — считает Грета Донч.

К тому же эндокринолог отмечает, что даже если с гормонами все хорошо, то УЗИ щитовидной железы все равно нужно сделать. Ведь в 90% случаев рак ЩЖ протекает при абсолютно нормальных показателях тиреоидных гормонов. Поэтому полное обследование всегда анализы крови и УЗИ щитовидной железы.

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