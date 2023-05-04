Можно ли забеременеть после рака молочной железы

Беременная женщина. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Для женщин, которые перенесли рак молочной железы и хотели бы иметь ребенка, перерыв в обычном лечении, чтобы попытаться забеременеть, безопасен в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщил Science News.

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В клиническом исследовании изучался эффект временного прекращения гормональной терапии, называемой также эндокринной терапией, что снижает риск возврата рака молочной железы.

"Приблизительно через три года частота рецидивов или нового рака молочной железы среди женщин, приостановивших терапию, была почти такой же, как и в группе, которая этого не делала", — сообщили исследователи в New England Journal of Medicine.

Это первое исследование, призванное оценить безопасность перерыва в лечении среди женщин, желающих забеременеть.

Беременная женщина ожидает ребенка. Фото: Freepik

"Женщины, участвовавшие в исследовании, имели гормонально-положительный рак молочной железы, что означает, что эстроген, прогестерон или оба гормона могут способствовать росту рака. По данным Национального института рака, примерно 80 процентов случаев рака молочной железы являются гормоноположительными. Препараты гормональной терапии снижают уровень этих гормонов в организме или блокируют взаимодействие между гормонами и раковыми клетками, что стимулирует рост. Это лечение является основным для гормонопозитивного рака молочной железы и рекомендуется в течение пяти — 10 лет", — добавили ученые.

Гормональную терапию, которая может вызвать врожденные дефекты, нельзя принимать во время беременности

Но гормональную терапию, которая может вызвать врожденные дефекты, нельзя принимать во время беременности. Для женщин репродуктивного возраста, перенесших гормоноположительный рак молочной железы и желающих иметь ребенка, ожидание в течение 5-10 лет может быть невыносимым.

Врач проводит исследование. Фото: Freepik

Как сообщается, ожидается, что в 2023 году рак молочной железы будет диагностирован у более чем 30 000 американок в возрасте от 20 до 44 лет. Исследования показали, что младшие пациентки с раком молочной железы обеспокоены влиянием лечения на фертильность.

Женщинам в пременопаузе с гормонально-положительным раком молочной железы рекомендуется гормональная терапия тамоксифеном, но в этой возрастной группе наблюдается сниженная готовность начинать или придерживаться лечения этим препаратом.

Врач консультирует беременную женщину. Фото: Freepik

"Очевидно, что эти женщины находятся в очень сложном положении. Они проходят лечение, надеясь вылечиться от рака молочной железы, и с нетерпением ждут долгой, надеемся, здоровой жизни, и для многих из этих женщин наличие семьи является частью этой жизни", — прокомментировал хирург-онколог молочной железы Николь Кристиан.

Что показало исследование

В новом исследовании онколог молочной железы Энн Партридж из Института рака Дана-Фарбера в Бостоне и ее коллеги проверили, приостановка ли гормональной терапии с целью забеременеть, а затем ее восстановление, повлияет на снижение риска, связанного с терапией, и повлияет ли это на уменьшение риска.

"Женщинам, участвовавшим в исследовании, было 42 года или меньше, и почти все они имели заболевания на ранней стадии, что означает меньшие опухоли и ограниченное распространение рака. Участницы перенесли операцию и проходили гормональную терапию от 18 до 30 месяцев. Некоторые женщины также проходили химиотерапию. Перерыв в гормональной терапии должен был длиться около двух лет, чтобы дать время на попытку забеременеть, родить ребенка и, по желанию, кормить его грудью", — отметили врачи.

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