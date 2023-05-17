Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow ВООЗ закриває офіс у Москві: у чому причина arrow

ВООЗ закриває офіс у Москві: у чому причина

17 травня 2023 02:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ВООЗ закриває офіс у Москві: у чому причина
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Всесвітня організація охорони здоров’я закриває у Москві Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями. Його функції перенесуть до Копенгагена. 

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Читайте також:

"Закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з РФ. Дякую за цей потужний політичний сигнал, який, я впевнений, буде не останнім. Який буде лунати до тих пір, поки ця невиправдана агресія не припиниться, а винні не понесуть справедливе покарання", — написав Віктор Ляшко.

Міністр зауважив, що за це рішення проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я. 

Зауважимо, що міністерство охорони здоров’я України ініціювало цей процес ще у травні минулого року. Тоді у ВООЗ пообіцяли "вивчити можливості переносу офісу з Москви".

Спеціальна сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ. Фото: Facebook

Нагадаємо,  у Всесвітній організації охорони здоров’я стверджують, що сесія куріння кальяну завдає такої ж шкоди організму, як і сто викурених сигарет. У табаку для кальяну міститься велика кількість нікотину. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB