ВООЗ закриває офіс у Москві: у чому причина

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Фото: REUTERS

Всесвітня організація охорони здоров’я закриває у Москві Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями. Його функції перенесуть до Копенгагена.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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"Закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з РФ. Дякую за цей потужний політичний сигнал, який, я впевнений, буде не останнім. Який буде лунати до тих пір, поки ця невиправдана агресія не припиниться, а винні не понесуть справедливе покарання", — написав Віктор Ляшко.

Міністр зауважив, що за це рішення проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зауважимо, що міністерство охорони здоров’я України ініціювало цей процес ще у травні минулого року. Тоді у ВООЗ пообіцяли "вивчити можливості переносу офісу з Москви".

Спеціальна сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ. Фото: Facebook

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я стверджують, що сесія куріння кальяну завдає такої ж шкоди організму, як і сто викурених сигарет. У табаку для кальяну міститься велика кількість нікотину.