ВОЗ закрывает офис в Москве: в чем причина
Всемирная организация здравоохранения закрывает в Москве Европейский офис по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Его функции перенесут в Копенгаген.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Закрытие офиса в Москве является первым успешным примером выхода представительства международной организации из РФ. Спасибо за этот мощный политический сигнал, который, я уверен, будет не последним. Который будет раздаваться до тех пор, пока эта неоправданная агрессия не прекратится, а виноваты не понесут" справедливое наказание", — написал Виктор Ляшко.
Министр отметил, что за это решение проголосовало абсолютное большинство государств-членов во время специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения.
Отметим, что этот процесс министерство здравоохранения Украины инициировало в мае прошлого года. Тогда в ВОЗ пообещали "изучить возможность переноса офиса из Москвы".
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что сессия курения кальяна наносит такой же вред организму, как и сто выкуренных сигарет. В табаке для кальяна содержится большое количество никотина.