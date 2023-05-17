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ВОЗ закрывает офис в Москве: в чем причина

17 мая 2023 02:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ВОЗ закрывает офис в Москве: в чем причина
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Всемирная организация здравоохранения закрывает в Москве Европейский офис по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Его функции перенесут в Копенгаген.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"Закрытие офиса в Москве является первым успешным примером выхода представительства международной организации из РФ. Спасибо за этот мощный политический сигнал, который, я уверен, будет не последним. Который будет раздаваться до тех пор, пока эта неоправданная агрессия не прекратится, а виноваты не понесут" справедливое наказание", — написал Виктор Ляшко.

Министр отметил, что за это решение проголосовало абсолютное большинство государств-членов во время специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что этот процесс министерство здравоохранения Украины инициировало в мае прошлого года. Тогда в ВОЗ пообещали "изучить возможность переноса офиса из Москвы".

Специальная сессия Европейского регионального комитета ВОЗ. Фото: Facebook

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что сессия курения кальяна наносит такой же вред организму, как и сто выкуренных сигарет. В табаке для кальяна содержится большое количество никотина.

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