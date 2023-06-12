Вчені створили штучний клапан, що може рости разом із серцем

Лікар під час операції. Фото: google.com

Вчені навчилися створювати клапани до серця, що ростуть разом з органом. Це є значним проривом у галузі дитячої кардіології, що також зменшує кількість операційних втручань.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Вчені створюють каркаси, на які наносять клітини з метою відтворення форми та функціональності органу.

"Дослідники використали новий метод під назвою фокусоване ротаційне прядіння (FRJS), щоб виготовити синтетичний серцевий клапан менш ніж за 10 хвилин. FRJS дозволяє налаштовувати форму та властивості клапана аж до нанорозміру, і клапан показав перспективні результати в дослідженнях із залученням живих клітин in vitro та на моделях великих тварин", — зазначає видання.

Створення клапана для серця методом прядіння. Фото: Gizmochina

Клапан FibraValve використовує інноваційну технологію, за якої клітини пацієнта отримують схеми для саморегенерації, використовуючи їхню власну живу тканину. Цей метод може бути корисним у вирішенні проблеми ревматичної лихоманки у дітей та навіть у створенні інших органів.

Нагадаємо, що львівські трансплантологи першими в Україні задіяли для пересадки донорської нирки апарат Kidneyassist. Він удвічі подовжує час можливого перебування органу поза тілом.

Також ми писали, що в МОЗ повідомили, що наразі українські медики використовують біоімпланти для лікування наших захисників та постраждалих внаслідок війни. Не "живі" донорські органи це і шкіра фрагменти кісток, сухожилля, клапани серця та судини.