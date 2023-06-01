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Очі, шкіра та фрагменти кісток: у МОЗ розповіли про біоімпланти для військових

1 червня 2023 15:36
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що таке біоімпланти
Українські медики. Фото: Перше МОЛ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що наразі українські медики використовують біоімпланти для лікування наших захисників та постраждалих внаслідок війни. Не "живі" донорські органи це і шкіра фрагменти кісток, сухожилля, клапани серця та судини. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Біоімпланти" — звучить немов технологія з "Термінатору", але вони — вже реальність і навіть допомагають повертати до повноцінного життя наших захисників та постраждалих внаслідок війни.  На фото разом з родиною — ветеран АТО Сергій Росліченко. У боях за Донецький аеропорт, він отримав поранення і втратив зір на одному оці. Але лікарі пересадили йому  донорську рогівку і Сергій знову бачить світ двома очима", — повідомили в МОЗ.

Военный АТО
Ветеран АТО Сергій Росліченко. Фото: МОЗ

Медики повідомляють. що пересадка рогівки — одна з найзатребуваніших операцій через війну. Щотижня її потребують близько 10 захисників. А загалом  розвиток кератопластики щороку дає змогу повернути зір майже 1000 пацієнтам. 

"Але біоімпланти – це не тільки рогівка ока. Це і шкіра, фрагменти кісток, сухожилля, клапани серця та судини. Фактично біоімпланти – це не "живі" донорські органи, які можуть бути трансплантовані та повернути втрачені функції іншого організму", — додали лікарі. 

Рік тому в Україні почали виготовляти алотрансплантати шкіри. Вони дають змогу  заміщувати у пацієнтів шкіру,  пошкоджену внаслідок опіків чи травм.

Завдяки розвитку сучасних технологій донорство після смерті  може рятувати все більше життів. Прийняти рішення про посмертне донорство можна за життя. 

"Біоімплантати є медичними виробами або продуктами медичного призначення, вони виготовляються  з дотриманням вимог стандартів ISO та GMP-практики і мають обов’язкову реєстрацію на сайті Держлікслужби України.  Виготовленням їх в Україні займається ДП "Біоімплант" МОЗ України", — резюмували в МОЗ. 

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