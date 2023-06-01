Что такое биоимпланты

Украинские медики. Фото: Первое МОЛ

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Минздраве сообщили, что украинские медики используют биоимпланты для лечения наших защитников и пострадавших в результате войны. Не "живые" донорские органы это и кожа фрагменты костей, сухожилия, клапаны сердца и сосуды.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"Биоимпланты" — звучит как технология из "Терминатора", но они — уже реальность и даже помогают возвращать к полноценной жизни наших защитников и пострадавших в результате войны. На фото вместе с семьей — ветеран АТО Сергей Росличенко. В боях за Донецкий аэропорт он получил ранение и потерял зрение на одном глазу. Но врачи пересадили ему донорскую роговицу и Сергей снова видит мир двумя глазами", — сообщили в Минздраве.

Ветеран АТО Сергей Росличенко. Фото: МОЗ

Медики сообщают. что пересадка роговицы – одна из самых востребованных операций из-за войны войны. Еженедельно в ней нуждаются около 10 защитников. В целом же развитие кератопластики ежегодно позволяет вернуть зрение почти 1000 пациентам.

"Но биоимпланты — это не только роговица глаза. Это и кожа, фрагменты костей, сухожилия, клапаны сердца и сосуды. Фактически биоимпланты — это не "живые" донорские органы, которые могут быть трансплантированы и вернуть утраченные функции другого организма", — добавили врачи.

Год назад в Украине начали производить аллотрансплантаты кожи. Они позволяют замещать у пациентов кожу, поврежденную в результате ожогов или травм.

Благодаря развитию современных технологий, донорство после смерти может спасать все больше жизней. Принять решение о посмертном донорстве можно при жизни.

"Биоимплантаты являются медицинскими изделиями или продуктами медицинского назначения, они производятся с соблюдением требований стандартов ISO и GMP-практики и имеют обязательную регистрацию на сайте Госликслужбы Украины. Изготовлением их в Украине занимается ГП "Биоимплант" МОЗ Украины", — резюмировали в МОЗ.

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