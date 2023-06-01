Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Глаза, кожа и фрагменты костей: в МОЗ рассказали о биоимплантах для военных arrow

Глаза, кожа и фрагменты костей: в МОЗ рассказали о биоимплантах для военных

1 июня 2023 15:36
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что такое биоимпланты
Украинские медики. Фото: Первое МОЛ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Минздраве сообщили, что украинские медики используют биоимпланты для лечения наших защитников и пострадавших в результате войны. Не "живые" донорские органы это и кожа фрагменты костей, сухожилия, клапаны сердца и сосуды.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также:

"Биоимпланты"  звучит как технология из "Терминатора", но они  уже реальность и даже помогают возвращать к полноценной жизни наших защитников и пострадавших в результате войны. На фото вместе с семьей  ветеран АТО Сергей Росличенко. В боях за Донецкий аэропорт он получил ранение и потерял зрение на одном глазу. Но врачи пересадили ему донорскую роговицу и Сергей снова видит мир двумя глазами", — сообщили в Минздраве.

Военный АТО
Ветеран АТО Сергей Росличенко. Фото: МОЗ

Медики сообщают. что пересадка роговицы – одна из самых востребованных операций из-за войны войны. Еженедельно в ней нуждаются около 10 защитников. В целом же развитие кератопластики ежегодно позволяет вернуть зрение почти 1000 пациентам.

"Но биоимпланты  это не только роговица глаза. Это и кожа, фрагменты костей, сухожилия, клапаны сердца и сосуды. Фактически биоимпланты  это не "живые" донорские органы, которые могут быть трансплантированы и вернуть утраченные функции другого организма",  добавили врачи.

Год назад в Украине начали производить аллотрансплантаты кожи. Они позволяют замещать у пациентов кожу, поврежденную в результате ожогов или травм.

Благодаря развитию современных технологий, донорство после смерти может спасать все больше жизней. Принять решение о посмертном донорстве можно при жизни.

"Биоимплантаты являются медицинскими изделиями или продуктами медицинского назначения, они производятся с соблюдением требований стандартов ISO и GMP-практики и имеют обязательную регистрацию на сайте Госликслужбы Украины. Изготовлением их в Украине занимается ГП "Биоимплант" МОЗ Украины",  резюмировали в МОЗ.

Ранее мы писали о протезировании украинских военных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас