Ученые создали искусственный клапан, который может расти вместе с сердцем
Ученые научились создавать клапаны к сердцу, растущие вместе с органом. Это значительный прорыв в области детской кардиологии, что также уменьшает количество операционных вмешательств.
Об этом сообщает Gizmochina.
Как ученые создали искусственный клапан для сердца
Ученые создают каркасы, на которые наносят клетки для воспроизведения формы и функциональности органа.
"Исследователи использовали новый метод под названием фокусированное ротационное прядение (FRJS), чтобы изготовить синтетический сердечный клапан менее чем за 10 минут. FRJS позволяет настраивать форму и свойства клапана до наноразмера, и клапан показал перспективные результаты в исследованиях с привлечением живых клеток in vitro и на моделях крупных животных", — отмечает издание.
Клапан FibraValve использует инновационную технологию, при которой клетки пациента получают схемы саморегенерации, используя их собственную живую ткань. Этот метод может быть полезен для решения проблемы ревматической лихорадки у детей и даже в создании других органов.
Напомним, что львовские трансплантологи первыми в Украине задействовали для пересадки донорской почки аппарат Kidneyassist. Он вдвое продлевает время возможного пребывания органа вне тела.
Также мы писали, что в Минздраве сообщили, что украинские медики используют биоимпланты для лечения наших защитников и пострадавших в результате войны. Не "живые" донорские органы это и кожа фрагменты костей, сухожилия, клапаны сердца и сосуды.