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Ученые создали искусственный клапан, который может расти вместе с сердцем

12 июня 2023 02:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые создали искусственный клапан, который может расти вместе с сердцем
Врач во время операции. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые научились создавать клапаны к сердцу, растущие вместе с органом. Это значительный прорыв в области детской кардиологии, что также уменьшает количество операционных вмешательств.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Ученые создают каркасы, на которые наносят клетки для воспроизведения формы и функциональности органа.

"Исследователи использовали новый метод под названием фокусированное ротационное прядение (FRJS), чтобы изготовить синтетический сердечный клапан менее чем за 10 минут. FRJS позволяет настраивать форму и свойства клапана до наноразмера, и клапан показал перспективные результаты в исследованиях с привлечением живых клеток in vitro и на моделях крупных животных", — отмечает издание.

Создание клапана для сердца методом прядения. Фото: Gizmochina

Клапан FibraValve использует инновационную технологию, при которой клетки пациента получают схемы саморегенерации, используя их собственную живую ткань. Этот метод может быть полезен для решения проблемы ревматической лихорадки у детей и даже в создании других органов.

Напомним, что львовские трансплантологи первыми в Украине задействовали для пересадки донорской почки аппарат Kidneyassist. Он вдвое продлевает время возможного пребывания органа вне тела.

Также мы писали, что в Минздраве сообщили, что украинские медики используют биоимпланты для лечения наших защитников и пострадавших в результате войны. Не "живые" донорские органы это и кожа фрагменты костей, сухожилия, клапаны сердца и сосуды.

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