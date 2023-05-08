Що таке хвороба Паркінсона

Ілюстрація бактерії. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Фінські дослідники за допомогою нематодів перевірили зв'язок між кишковою бактерією Desulfovibrio та хворобою Паркінсона. Досліди на черв'яках підтвердили вплив бактерій та кишкової палички на хворобу.

Про це повідомив Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

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Хвороба Паркінсона — це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, притаманне людям літнього віку. Серед основних симптомів — тремор і сповільненість рухів, також захворювання може спричиняти депресивний стан, проблеми зі сном та пам'яттю.

Зображення нематода. Фото: Вікіпедія.

Агрегація нейронного білка альфа-синуклеїну (альфа-синуклеїну) є ключовою ознакою патології хвороби Паркінсона. Дослідники припускають, що агрегація альфа-синуклеїну індукується в клітинах кишечника патогенними кишковими мікробами, такими як бактерії Desulfovibrio, що, як було показано, пов'язано з хворобою Паркінсона. Метою цього дослідження було з'ясувати, чи індукують бактерії Desulfovibrio агрегацію альфа-синуклеотидів.

Дослідження, які проводилися до цього часу показали, що важкість хвороби корелює із кількістю у кишківнику пацієнтів бактерій Desulfovibrio. Вчені Університету Гельсінкі та Університету Східної Фінляндії зробили дослідження за допомогою тварин, щоб дізнатися чи може цей мікроб бути не лише супутником хвороби Паркінсона, а й провокувати її виникнення.

Досліди провели на організмах нематодах Caenorhabditis elegans, які живляться цією бактерією. Частину нематодів живили бактеріями Desulfovibrio, які були отримані від 10 людей із хворобою Паркінсона або їхніх здорових партнерів, інших — лабораторно вирощеними кишковими паличками. Потім порівнювали, як це впливає на агрегацію альфа-синуклеїну у нейронах тварин.

"Щоб дізнатися, які зразки фекалій містять DSV-бактерії, ми провели звичайну ПЛР з видоспецифічними праймерами та праймерами, що виявляють ген [FeFe]-гідрогенази (hydA), який присутній майже у всіх DSV-бактерій. В результаті всі зразки фекалій пацієнтів з хворобою Паркінсона та вісім зразків фекалій здорових осіб були позитивними на наявність бактерій DSV", — йдеться в повідомленні.

Вчені проводять дослідження. Фото: Freepik

У нематод, яких годували бактеріями Desulfovibrio від пацієнтів із хворобою Паркінсона, кількість альфа-синуклеїну була приблизно у шість разів більшою, ніж у нематод, які живилися Desulfovibrio від здорових людей.

"У них щонайменше втричі був вищим рівень білка, ніж у тварин, яких годували кишковими паличками. Мікроби від пацієнтів також погіршили виживаність: лише близько 75 відсотків тварин дожили до четвертого дня, тоді як у групі нематод на Desulfovibrio від здорових людей вижило близько 88 відсотків, а в групі кишкових паличок — понад 90 відсотків", — повідомили дослідники.

Науковці вважають, що Desulfovibrio у людей із хворобою Паркінсона мають більшу хвороботворність, ніж у здорових людей. Що за цим стоїть, вчені поки не знають, але припускають, що справа може бути у збільшеному виробленні цими штамами бактерій сірководню, оскільки він збільшує у цитоплазмі клітин рівень білка цитохрому с, який потенційно здатний спричиняти скупчення альфа-синуклеїну, показали попередні дослідження. Та для більшої певності, слід провести наступні вивчення зв'язку бактерій Desulfovibrio та хвороби Паркінсона.

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