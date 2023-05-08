Что такое болезнь Паркинсона

Иллюстрация бактерии. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Финские исследователи с помощью нематодов проверили связь между кишечной бактерией Desulfovibrio и болезнью Паркинсона. Опыты на червях подтвердили влияние бактерий и кишечной палочки на болезнь.

Об этом сообщил Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

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Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, присущее пожилым людям. Среди основных симптомов — тремор и замедленность движений, также заболевание может вызвать депрессивное состояние, проблемы со сном и памятью.

Изображение нематода. Фото: Википедия.

Агрегация нейронного белка альфа-синуклеина (альфа-синуклеина) является ключевым признаком патологии болезни Паркинсона. Исследователи предполагают, что агрегация альфа-синуклеина индуцируется в клетках кишечника патогенными кишечными микробами, такими как Desulfovibrio бактерии, что, как было показано, связано с болезнью Паркинсона. Целью этого исследования было выяснить, индуцируют ли бактерии Desulfovibrio агрегацию альфа-синуклеотидов.

Исследования, проводившиеся до этого времени, показали, что тяжесть болезни коррелирует с количеством в кишечнике пациентов бактерий Desulfovibrio. Ученые Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии провели исследование с помощью животных, чтобы узнать, может ли этот микроб быть не только спутником болезни Паркинсона, но и провоцировать ее возникновение.

Опыты провели на организмах нематодах Caenorhabditis elegans, питающихся этой бактерией. Часть нематодов питали бактериями Desulfovibrio, полученными от 10 человек с болезнью Паркинсона или их здоровых партнеров, других — лабораторно выращенными кишечными палочками. Затем сравнивали, как это влияет на агрегацию альфа-синуклеина в нейронах животных.

"Чтобы узнать, какие образцы фекалий содержат DSV-бактерии, мы провели обычную ПЦР с видоспецифическими праймерами и праймерами, обнаруживающими ген [FeFe]-гидрогеназы (hydA), который присутствует почти у всех DSV-бактерий. В результате, все образцы фекалий пациентов с болезнью Паркинсона и восемь образцов фекалий здоровых лиц были положительными на наличие бактерий DSV", — говорится в сообщении.

Ученые проводят исследования. Фото: Freepik

У нематод, которых кормили бактериями Desulfovibrio от пациентов с болезнью Паркинсона, количество альфа-синуклеина было примерно в шесть раз больше, чем у нематод, питавшихся Desulfovibrio от здоровых людей.

"У них по меньшей мере втрое был выше уровень белка, чем у животных, кормившихся кишечными палочками. Микробы от пациентов также ухудшили выживаемость: только около 75 процентов животных дожили до четвертого дня, тогда как в группе нематод Desulfovibrio от здоровых людей выжило около 88 процентов, а в группе кишечных палочек — более 90 процентов", — сообщили исследователи.

Ученые считают, что Desulfovibrio у людей с болезнью Паркинсона имеют большую болезнетворность, чем у здоровых людей. Что за этим стоит, ученые пока не знают, но предполагают, что дело может быть в увеличенной выработке этими штаммами бактерий сероводорода, поскольку он увеличивает в цитоплазме клеток уровень белка цитохрома с, потенциально способный к скоплению альфа-синуклеина, показали предварительные исследования. И для большей уверенности следует провести следующие изучения связи бактерий Desulfovibrio и болезни Паркинсона.

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