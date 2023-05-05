Врачи в ужасе после того, как сканирование пациента обнаружило заражение ленточными гельминтами

Человек делает обследование. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Бразильский врач опубликовал шокирующие рентгеновские снимки, на котором видно, что тело мужчины в остатках десятков личинок ленточных червей. Пациент рассказал, что его беспокоил только кашель.

Об этом сообщил Mail Online.

Читайте также:

"Шокирующие снимки показывают, как пациент, обратившийся за помощью из-за постоянного кашля, был пронизан остатками десятков личинок ленточных червей. На рентгеновском снимке желудка, опубликованном бразильским врачом, видны сотни ярких пятен, каждое из которых представляет собой кальцинированные остатки паразита. Это состояние, называемое цистицеркозом, возникает, когда личинки вида цепня, обычно живущего в кишечнике, попадают в такие ткани, как мышцы или мозг. Там они образуют жесткие узелкообразные кисты, которые могут ощущаться как шишки под кожей", — говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что хотя они и неприятны, но в целом безвредны, поскольку личинки не выживают, остающиеся цисты могут вызвать проблемы, если они развиваются в мозгу или глазах.

Каждая точка – киста, вызванная личинками ленточных червей. Фото: Twitter Доктора Витора Борина де Соуза.

"Цистицеркозом можно заразиться, если проглотить яйца цепня (присутствующие на лице человека, имеющего цепню). Не хотите подхватить его? Хорошо мойте пищу перед употреблением", — добавил врач.

Смертельно ли такое заражение гельминтами?

Доктор де Соуза добавил, что в большинстве подобных случаев пациент не нуждается в никаком лечении.

"Если у вас нет повреждений головы, спинного мозга или глаз, вам даже не нужно лечиться. Эти поражения кальцинированы, поэтому они не являются жизнеспособными цистицерками (личинками ленточных червей). Если это не вызывает никакого дискомфорта, жизнь продолжается", — отметил доктор.

Однако он подтвердил, что пациентка ждет МРТ, чтобы проверить наличие кист в мозге.

Человек делает МРТ. Фото: Freepik

"Кисты в этом месте могут быть потенциально смертельно опасны. Хотя головные боли и даже судороги являются распространенным явлением, такие узелки могут привести к спутанности сознания, головокружения и состояния под названием гидроцефалия — избытка жидкости в мозге, который, если его не лечить, может привести к летальному исходу. В таких случаях для удаления кист обычно требуется хирургическое вмешательство. Кисты также могут достигать глаз, где они могут вызвать размытость или нарушение зрения, а также потенциально вызвать инфекцию. Сами кисты могут развиться только спустя месяцы или годы после первичного заражения яйцами палочки", — заметил доктор Витор Борин де Соуза.

Как происходит заражение человека?

Вид ленточного червя называется Taenia solium, который может заражать людей из-за загрязненных фекалий и свинины. Тропцевые черви, которые могут вызвать цистицеркоз, относятся к виду Taenia solium, также известному как свиной цепяк. Яйца этого вида передаются между людьми из-за загрязненных фекалий, чаще всего из-за загрязненной воды или недостаточной гигиены рук во время приготовления пищи.

Вид ленточного червя называется Taenia solium. Фото: Rigalindo

Люди также могут заразиться цепью из-за зараженных продуктов из свинины, хотя в этом случае яйца, вылупляющиеся в кишечнике, не распространяются в другие части тела и не вызывают цистицеркоз.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, развивающиеся в головном мозге цисты личинок Taenia solium являются причиной до 70 процентов случаев эпилепсии в некоторых частях мира.

Считается, что Taenia solium заражает около 2,5 миллионов человек в год, причем чаще всего ее обнаруживают в бедных регионах Азии, Южной Америки и Восточной Европы. Люди, болеющие только цистицеркозом, в отличие от людей с активной инвазией цепня в кишечнике, не могут передавать яйца другим людям.

Ранее мы писали про то, какие признаки на вашем лице могут указывать на унизительную инфекцию.

Ранее медики дали советы по питанию, которые помогут поддерживать здоровье и блеск кожи.