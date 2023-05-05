Лікарі в жаху після того, як сканування пацієнта виявило зараження стрічковими гельмінтами

Людина робить обстеження. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Бразильський лікар опублікував шокуючі рентгенівські знімки на якому видно, що тіло чоловіка у рештках десятків личинок стрічкових черв'яків. Пацієнт розповів, що його турбував тільки кашель.

Про це повідомив Mail Online.

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"Шокуючі знімки показують, як пацієнт, який звернувся по допомогу через постійний кашель, був пронизаний рештками десятків личинок стрічкових черв'яків. На рентгенівському знімку шлунку, опублікованому бразильським лікарем, видно сотні яскравих плям, кожна з яких представляє собою кальциновані рештки паразита. Цей стан, який називається цистицеркозом, виникає, коли личинки виду ціп'яка, який зазвичай живе в кишечнику, потрапляють у такі тканини, як м'язи або мозок. Там вони утворюють тверді вузликоподібні кісти, які можуть відчуватися як шишки під шкірою", — йдеться в повідомленні.

Лікарі зауважують, що хоча вони і неприємні, але загалом нешкідливі, оскільки личинки не виживають, цисти, які залишаються, можуть спричинити проблеми, якщо вони розвиваються в мозку або очах.

Кожна точка — кіста, викликана личинками стрічкових черв'яків. Фото: Twitter Доктора Вітора Боріна де Соуза.

"Цистицеркозом можна заразитися, якщо проковтнути яйця ціп'яка (присутні на обличчі людини, яка має ціп'яків). Не хочете підхопити його? Добре мийте їжу перед вживанням", — додав лікар.

Чи смертельне таке зараження гельмінтами?

Доктор де Соуза додав, що в більшості подібних випадків пацієнт не потребує ніякого лікування.

"Якщо у вас немає пошкоджень голови, спинного мозку або очей, вам навіть не потрібно лікуватися. Ці ураження кальциновані, тому вони не є життєздатними цистицерками (личинками стрічкових червів). Якщо це не викликає ніякого дискомфорту, життя триває", — зазначив доктор.

Однак він підтвердив, що пацієнтка чекає на МРТ, щоб перевірити наявність кіст у мозку.

Людина робить МРТ. Фото: Freepik

"Кісти в цьому місці можуть бути потенційно смертельно небезпечними. Хоча головні болі і навіть судоми є поширеним явищем, такі вузлики також можуть призвести до сплутаності свідомості, запаморочення і стану під назвою гідроцефалія — надлишку рідини в мозку, який, якщо його не лікувати, може призвести до летального результату. У таких випадках для видалення кіст зазвичай потрібне хірургічне втручання. Кісти також можуть досягати очей, де вони можуть викликати розмитість або порушення зору, а також потенційно спричинити інфекцію. Самі кісти можуть розвинутися лише через місяці або роки після первинного зараження яйцями ціп'яка", — зауважив доктор Вітор Борін де Соуза.

Як відбувається зараження людини?

Вид стрічкового черв'яка називається Taenia solium, який може заражати людей через забруднені фекалії та продукти зі свинини. Стьожкові черв'яки, які можуть викликати цистицеркоз, належать до виду Taenia solium, також відомого як свинячий ціп'як. Яйця цього виду передаються між людьми через забруднені фекалії, найчастіше через забруднену воду або недостатню гігієну рук під час приготування їжі.

Вид стрічкового черв'яка називається Taenia solium. Фото: Rigalindo

Люди також можуть заразитися ціп'яком через заражені продукти зі свинини, хоча в цьому випадку яйця, що вилуплюються в кишечнику, не поширюються в інші частини тіла і не викликають цистицеркоз.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, цисти личинок Taenia solium, що розвиваються в головному мозку, є причиною до 70 відсотків випадків епілепсії в деяких частинах світу.

Вважається, що Taenia solium заражає близько 2,5 мільйона людей на рік, причому найчастіше її виявляють у бідних регіонах Азії, Південної Америки та Східної Європи. Люди, які хворіють лише на цистицеркоз, на відміну від людей з активною інвазією ціп'яка в кишечнику, не можуть передавати яйця іншим людям.

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