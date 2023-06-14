Як в Україні проводиться онкологічна діагностика

Діагностика раку. Фото: Batteries agency

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

В Україні стартувала "Національна програма з впровадження цифрової технології діагностики раку", яка допоможе виявленню злоякісних утворень та постановці точного діагнозу вдвічі швидше. Це рятуватиме тисячі життів щороку та полегшить страждання пацієнтів в очікуванні діагнозу.

Про це повідомив український лікар Тигран Амалян, який на чолі з командою медиків, впроваджує цю Національну програму.

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Діагностика раку. Фото: Batteries agency

Основою успішного лікування онкологічних захворювань є виявлення злоякісних утворень на початкових стадіях, постановка правильного діагнозу та моніторинг перебігу захворювання.

Про Національну програму з впровадження цифрової технології діагностики раку

Ціллю програми є впровадження плану "національної цифрової патології" — сучасного рівня діагностики онкологічних захворювань в Україні, що вже багато років є стандартом в медицині країн Європи, Ізраїлі, Великій Британії та Америки.

"Програма містить в собі впровадження унікальної для України медичної технології цифрового сканування, зберігання та обробки гістологічних препаратів, створення інфраструктури, цифрових сховищ та національної бібліотеки знімків для підвищення кваліфікації лікарів-патологів, а також встановлення понад 100 цифрових сканерів в медзакладах та лабораторіях по всій Україні", — йдеться в повідомленні.

Крім швидкої постановки точних діагнозів, технологія цифрової патології буде відпрацьована та впроваджена в медицину України як рутинний процес, а також внесена до переліку діагностичних процедур на рівні регуляторів країни.

Лікар Тигран Амалян. Фото: Batteries agency

Програма була ініційована та впроваджується командою медиків на чолі з Тиграном Амаляном — українським лікарем, медичним експертом та меценатом, на рахунку якого впровадження в Україні десятків новітніх технологій, включаючи технології для безкровних ЛОР операцій, протезування аортального клапана без розрізу грудної клітини та зупинки серця, а також нейронавігаційних систем для операцій на головному мозку.

"Саме використання цифрового сканера, в основі якого лежить цифрова патологія, може кардинально покращити ситуацію з діагностикою та лікуванням онкологічних захворювань. За рахунок оцифрування пацієнти зможуть проконсультуватися з іншими фахівцями з будь-якої точки світу просто передавши посилання на файл. Крім того, сканер дає можливість використовувати бази даних цифрових знімків в науково-дослідницькій роботі для діагностики і відповідно правильного лікування нетипових захворювань. Оцифрування препарату також допоможе патологам використовувати нейромережі або штучний інтелект", — розповів Тигран Амалян.

Цифровий сканер для діагностики онкологічних захворювань. Фото: Batteries agency

Також повідомляється, що перший цифровий сканер вже прямує до України. Апарат буде встановлено в одній зі столичних гістологічних лабораторій, де зараз проводитиметься найбільша кількість усіх онкодосліджень та працюють провідні патологи країни, включаючи кафедру патологічної анатомії НМУ України.

Бюджет "Національної програми з впровадження цифрової технології діагностики раку" складає понад 7 500 000 грн, тож "Міжнародний фонд медичних інновацій", що є частиною команди програми, започаткував збір на підтримку ініціативи.

В пошуках інвестицій та донатів також був організований благодійний вечір, на якому зібрані перші 300 000 грн. Збір продовжується, тож підтримати боротьбу медиків та хворих на онкологію українців можна за посиланням.

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