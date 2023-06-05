Куди звертатися, якщо є підозра на рак

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

В Україні передбачена безкоштовна діагностика та лікування онкозахворювань. Для того, щоб дізнатися додаткову інформацію було створено спеціальний чат-бот.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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Медики зазначають, що діагностика і лікування онкозахворювань безоплатні для українців та покриваються Програмою медичних гарантій. При цьому вартість лікарням оплачує Національна служба здоров’я України.

Лікар консультує пацієнта. Фото: Freepik

"Щоб підвищити обізнаність українців про безоплатну діагностику та лікування раку, права пацієнтів — Ліки Контроль розробила чат-бот "На повні груди". З ботом легко знайти лікарню, де можна безоплатно пройти обстеження та отримати лікування за Програмою медичних гарантій", — додали в НСЗУ.

Чат-бот доступний за покликанням.

Створений бот "На повні груди" надасть інформацію про:

безоплатні послуги з діагностики та лікування;

стадії захворювання;

схеми лікування;

безоплатні препарати;

пам’ятки для отримання медичних послуг безоплатно.

Лікарі проводять операцію. Фото: Freepik

У НСЗУ стверджують, що спеціалізований чат-бот буде помічником з лікування онкологічних хвороб та довідником для людини, у якої підозра на рак або вже встановлений діагноз.

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