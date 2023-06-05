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У НСЗУ повідомили про чат-бот про безоплатну діагностику та лікування раку

5 червня 2023 12:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Куди звертатися, якщо є підозра на рак
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

В Україні передбачена безкоштовна діагностика та лікування онкозахворювань. Для того, щоб дізнатися додаткову інформацію було створено спеціальний чат-бот. 

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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Медики зазначають, що діагностика і лікування онкозахворювань безоплатні для українців та покриваються Програмою медичних гарантій. При цьому вартість лікарням оплачує Національна служба здоров’я України. 

врач
Лікар консультує пацієнта. Фото: Freepik

"Щоб підвищити обізнаність українців про безоплатну діагностику та лікування раку, права пацієнтів — Ліки Контроль  розробила чат-бот "На повні груди". З ботом легко знайти лікарню, де можна безоплатно пройти обстеження та отримати лікування за  Програмою медичних гарантій", — додали в НСЗУ. 

Чат-бот доступний за покликанням

Створений бот "На повні груди" надасть інформацію про:

  • безоплатні послуги з діагностики та лікування; 
  • стадії захворювання;
  • схеми лікування;
  • безоплатні препарати;
  • пам’ятки для отримання медичних послуг безоплатно. 
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Лікарі проводять операцію. Фото: Freepik

У НСЗУ стверджують, що спеціалізований чат-бот буде помічником з лікування онкологічних хвороб та довідником для людини, у якої підозра на рак або вже встановлений діагноз.

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