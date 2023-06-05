Куди звертатися, якщо є підозра на рак

У НСЗУ повідомили про чат-бот про безоплатну діагностику та лікування раку
В Україні передбачена безкоштовна діагностика та лікування онкозахворювань. Для того, щоб дізнатися додаткову інформацію було створено спеціальний чат-бот.
Про це повідомила Національна служба здоров'я України.
Медики зазначають, що діагностика і лікування онкозахворювань безоплатні для українців та покриваються Програмою медичних гарантій. При цьому вартість лікарням оплачує Національна служба здоров’я України.
"Щоб підвищити обізнаність українців про безоплатну діагностику та лікування раку, права пацієнтів — Ліки Контроль розробила чат-бот "На повні груди". З ботом легко знайти лікарню, де можна безоплатно пройти обстеження та отримати лікування за Програмою медичних гарантій", — додали в НСЗУ.
Чат-бот доступний за покликанням.
Створений бот "На повні груди" надасть інформацію про:
- безоплатні послуги з діагностики та лікування;
- стадії захворювання;
- схеми лікування;
- безоплатні препарати;
- пам’ятки для отримання медичних послуг безоплатно.
У НСЗУ стверджують, що спеціалізований чат-бот буде помічником з лікування онкологічних хвороб та довідником для людини, у якої підозра на рак або вже встановлений діагноз.
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